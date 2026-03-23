Griezmanns Wechsel so gut wie fix

SID 23.03.2026 • 07:28 Uhr Griezmann spielt seit 2021 zum zweiten Mal bei Atlético. Seine Karriere will er in Florida ausklingen lassen.

Antoine Griezmann steht nach übereinstimmenden Berichten zufolge vor einem Sommer-Wechsel von Atlético Madrid in die USA.

Der französische Weltmeister von 2018 hat demnach die Freigabe erhalten, während der Länderspielpause nach Florida zu fliegen, um seinen Vertrag beim Orlando City SC zu unterschreiben.

Griezmann trifft mit Atlético auf Barcelona

Gerüchte über einen Transfer des 35-Jährigen gab es schon seit Wochen. Griezmann hatte zuletzt erklärt, er wolle die Saison mit Atlético zu Ende spielen.

Der elfmalige Meister ist in der Liga Vierter und steht im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona mit dem deutschen Trainer Hansi Flick.