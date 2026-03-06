Wegen Rassismus: UEFA bestraft Real Madrid

SID 06.03.2026 • 13:19 Uhr Der spanische Rekordmeister wird mit einer Geldstrafe belegt. Bei einem erneuten Vorfall droht ein Teil-Ausschluss der Fans.

Die UEFA hat Real Madrid wegen „rassistischen und/oder diskriminierenden Verhaltens seiner Anhänger“ bestraft. Wie die Europäische Fußball-Union am Freitag mitteilte, wurde der spanische Rekordmeister mit einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro belegt, nachdem ein Anhänger den Hitlergruß gezeigt hatte.

Zusätzlich ordnete das UEFA-Disziplinarkomitee einen Teil-Ausschluss über 500 Plätze an - jedoch für ein Jahr zur Bewährung. Der Vorfall hatte sich vor dem Playoff-Rückspiel in der Champions League gegen Benfica Lissabon am 25. Februar ereignet. Der betreffende Zuschauer wurde des Stadions verwiesen.

Zuvor war das Hinspiel zwischen Real und Benfica von einem Rassismus-Eklat überschattet worden: Benficas Gianluca Prestianni soll Madrids Vinicius Júnior nach dessen Treffer beleidigt haben, bei dem Wortgefecht hielt er sich das Trikot vor den Mund. Die UEFA sperrte Prestianni daraufhin für das Rückspiel in Madrid.