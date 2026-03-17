Barca-Boss nimmt Flick-Entscheidung vorweg

SID 17.03.2026 • 10:46 Uhr Die Vertragsverlängerung soll laut des wiedergewählten Präsidenten in Kürze offiziell verkündet werden.

Der frühere Bundestrainer Hansi Flick soll seinen Vertrag beim spanischen Fußball-Spitzenklub FC Barcelona vorzeitig verlängern.

Wie Präsident Joan Laporta nach seiner Wiederwahl in einem Interview mit dem Sender RAC1 bestätigte, steht der 61-Jährige kurz vor der Unterschrift bis 2028, sein bisheriger Vertrag läuft bis 2027. Eine offizielle Verkündung steht noch aus, wurde von Laporta aber nun vorweggenommen.

„Er ist dafür - und wir werden die Vereinbarung in Kürze bekannt geben, da er sich hier sehr wohlfühlt“, sagte Laporta. Eine offizielle Bestätigung vom Klub stand zunächst noch aus.

Laporta gewann Wahlkampf

Laporta hatte in seinem Wahlkampf gegen seinen größten Rivalen Víctor Font voll auf die Karte Flick gesetzt. „Der Präsident ist der Grund, warum ich hier bin“, hatte Flick bereits im Dezember mit Blick auf die Wahl gesagt.

Dort sicherte sich Laporta 68,18 Prozent der Stimmen, auch die von Flick. Font erhielt 29,78 Prozent. Laporta wird seine Amtsgeschäfte im Juli wieder aufnehmen, nachdem er vor einigen Wochen im Zuge des Wahlprozesses zurückgetreten war.

Flick weitere fünf Jahre bei Barca?

„Das gute Verhältnis zu Flick ist sehr wichtig“, eine Vertragsverlängerung des deutschen Trainers „würde Stabilität und unseren Erfolg unterstreichen“, sagte Laporta.

Und mehr noch: „Ich halte es für möglich, dass er weitere fünf Jahre bei Barca bleibt. Er ist ein junger, energiegeladener Mann, der sich in der Stadt wohlfühlt.“