"Mit fast denselben Spielern hat Xavi verloren – und Flick gewinnt": Laporta schießt gegen Xavi zurück

Niklas Trettin 09.03.2026 • 14:13 Uhr Xavi, Klub-Legende und ehemaliger Trainer des FC Barcelona, hat heftig mit Joan Laporta abgerechnet. Die Antwort des Präsidenten lässt nicht lange auf sich warten.

Joan Laporta hat auf die brisanten Aussagen des ehemaligen Spielers und Trainers Xavi reagiert – und dabei deutliche Worte gewählt. „Ich war überrascht. Es hat mir wehgetan“, sagte der Präsident des FC Barcelona. Beim Lesen der Aussagen müsse er an Hansi Flick denken: „Für den Verein mussten sehr schwierige Entscheidungen getroffen werden. Ich habe getan, was ich tun musste. Mit fast denselben Spielern hat Xavi verloren – und Flick gewinnt.“

Etwa eine Woche vor der Präsidentschaftswahl bei den Katalanen hatte Xavi der Zeitung La Vanguardia ein ausführliches Interview gegeben. Darin behauptete der Weltmeister von 2010, dass Lionel Messi Anfang 2023 – nach seiner Zeit bei Paris Saint-Germain – kurz vor einer Rückkehr zum FC Barcelona gestanden habe. Am Ende sei der fast schon sicher geglaubte Transfer laut Xavi aber von Laporta persönlich gestoppt worden.

„Als wir den Vertrag ausgearbeitet haben, ging es vor allem um die finanziellen Fragen. 2023 haben wir eine Vereinbarung vorbereitet und sie an Jorge Messi (Lionel Messis Vater und Berater, Anm. d. Red.) geschickt – das war Mitte März“, rechtfertige sich Laporta nun: „Im Mai kam Jorge dann zu mir nach Hause und sagte, dass es nicht funktionieren würde und dass Leo hier unter enormem Druck stehen würde. Sie hätten sich deshalb entschieden, lieber nach Miami zu gehen.“

Barcelona: „Xavi wurde von Font benutzt“

Dazu übte Laporta scharfe Kritik an Xavi, der den FC Barcelona von 2021 bis 2024 trainierte, ehe er von Hansi Flick abgelöst wurde. Laporta ging noch weiter und warf Xavi vor, im Traineramt immer wieder Unzufriedenheit gezeigt zu haben. Der 46-Jährige habe regelmäßig verlangt, „wichtige Spieler auszutauschen, mit denen er nicht zurechtkam. Xavi war unzufrieden mit dem Kader, mit den Schiedsrichtern“, so Laporta.

Xavi wiederum stellt sich im Vorfeld der Präsidentschaftswahl beim FC Barcelona offen gegen eine weitere Amtszeit des Präsidenten und unterstützt öffentlich dessen Rivalen Víctor Font.