Real Madrid: Kylian Mbappé widerspricht brisantem Bericht

Maximilian Huber 25.03.2026 • 22:14 Uhr Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde Kylian Mbappé irrtümlich am falschen Knie untersucht. Der Franzose widerspricht den brisanten Berichten nun vehement.

Frankreichs Superstar Kylian Mbappé hat sich nach einer Enthüllung eines unglaublichen Fehlers von Real Madrid im Umgang mit seiner Knieverletzung zu Wort gemeldet und den veröffentlichten Medienberichten widersprochen.

„Die Meldung, dass sie das falsche Knie untersucht hätten, stimmt nicht“, sagte der Stürmer am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Boston, wo die französische Nationalmannschaft am Donnerstag ein Testspiel gegen Brasilien absolvieren wird.

Medien: Real Madrid unterläuft „großer Fehler“ bei Mbappé

Übereinstimmende Medienberichte aus Spanien und Frankreich, darunter RMC Sport und Marca, hatten enthüllt, dass die medizinische Abteilung der Königlichen im vergangenen Dezember das falsche Bein Mbappés untersucht hätten und dieser sich infolgedessen mit Knieproblemen herumplagen musste.

Mbappé dementierte die Meldungen nun. Der Franzose gab allerdings zu, dass er es bedauern würde, nicht ausreichend kommuniziert zu haben. „Vielleicht bin ich indirekt für diese Situation verantwortlich, denn wenn man nicht darüber spricht, was man hat, lässt das Raum für alle möglichen Interpretationen, jeder stürzt sich auf die Lücke – und so läuft das nun mal“, sagte der Offensivstar.

„Mit Real Madrid hatten wir immer eine recht klare Kommunikation, sei es, als ich meine Reha in Madrid begann, oder als ich in Paris war, wo ich vom Arzt, einem Physiotherapeuten und dem Fitnesstrainer des Vereins begleitet wurde. Damit gibt es kein Problem“, ergänzte Mbappé.