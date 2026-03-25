Unglaublich: Weitere Mbappé-Details kommen ans Licht

Maximilian Huber 24.03.2026 • 21:49 Uhr Kylian Mbappé wird in der laufenden Saison immer wieder von Knieproblemen zurückgeworfen. Einem Bericht zufolge trägt daran das medizinische Team von Real Madrid eine große Mitschuld, das eine Knieverletzung falsch diagnostiziert haben soll.

Spielte Kylian Mbappé im vergangenen Dezember versehentlich trotz einer Knieverletzung für Real Madrid?

Dies geht aus einem Bericht der für gewöhnlich gut informierten Plattform The Athletic hervor. Demnach wurde eine Knieverletzung des französischen Superstars falsch diagnostiziert, weil das medizinische Team von Real Madrid eine MRT-Untersuchung am falschen Bein durchgeführt hatte.

Bei der Untersuchung seines unverletzten rechten Knies wurde kein Problem festgestellt, weshalb Mbappé vor dem Jahreswechsel drei Partien über die volle Distanz bestritt und den Vereinsrekord von Cristiano Ronaldo mit 59 Toren in einem Kalenderjahr einstellte.

Wurde bei Real das medizinische Team rausgeworfen?

Erst später soll Real Madrid den Fehler bemerkt und den Franzosen aus dem Kader genommen haben. The Athletic beruft sich dabei auf vereinsnahe Quellen, die das Portal namentlich außen vorlässt.

Ursprünglich erhoben hatte die ungeheuren Vorwürfe davor schon der französische Journalist Daniel Riolo. Dieser hatte bei RMC Sport außerdem verkündet, dass das verantwortliche medizinische Personal in Madrid gefeuert worden sei.

Mittlerweile schreibt auch die spanische Marca von den Vorgängen.

Bei einer Untersuchung des verletzten linken Beines soll ein Teilriss des hinteren Kreuzbandes festgestellt worden sein. Real Madrid veröffentliche am 31. Dezember einen medizinischen Bericht, der dies bestätigte, obwohl die Verletzung dort allgemeiner als Knieverstauchung beschrieben wurde.

Mbappé deutet Fehler in Behandlung selbst an

Die Verletzung hatte er sich bereits am 7. Dezember zugezogen. Letztlich reiste Mbappé nach Frankreich, um sich die Meinung eines Experten einzuholen.

Seitdem wird Mbappé immer wieder von Knieproblemen ausgebremst und stand seinem Team mit kleinen Unterbrechungen knapp einen Monat nicht zur Verfügung. Für die Viertelfinal-Duelle in der Champions League gegen den FC Bayern München meldete sich der 27-Jährige wieder fit.