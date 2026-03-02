Real verkündet Stand bei Mbappé

Julius Schamburg 02.03.2026 • 19:58 Uhr Kylian Mbappé laboriert weiter an einer Knieverletzung. Sein Verein Real Madrid gibt eine offizielle Erklärung heraus.

Die Diagnose: Eine Verstauchung im linken Knie. Der Franzose muss allerdings nicht operiert werden. Die Verletzung soll zunächst „konservativ behandelt“ werden.

Real Madrid: Mbappé fällt weiter aus

Aus der Erklärung geht außerdem hervor, dass die Untersuchungen „von französischen Fachärzten unter Aufsicht des Real Madrid Medical Services durchgeführt wurden“.

Am Montagabend trifft Real in La Liga auf den FC Getafe (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Mbappé wird den Königlichen fehlen und nicht mit von der Partie sein.