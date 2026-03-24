Unglaublicher Vorgang um Mbappé enthüllt

Maximilian Huber 24.03.2026 • 21:49 Uhr Kylian Mbappé wird in der laufenden Saison immer wieder von Knieproblemen zurückgeworfen. Einem Bericht zufolge trägt daran das medizinische Team von Real Madrid eine große Mitschuld, das eine Knieverletzung falsch diagnostiziert haben soll.

Spielte Kylian Mbappé im vergangenen Dezember versehentlich trotz einer Knieverletzung für Real Madrid?

Dies geht aus einem Bericht der für gewöhnlich gut informierten Plattform The Athletic hervor. Demnach wurde eine Knieverletzung des französischen Superstars falsch diagnostiziert, weil das medizinische Team von Real Madrid eine MRT-Untersuchung am falschen Bein durchgeführt hatte.

Bei der Untersuchung seines unverletzten rechten Knies wurde kein Problem festgestellt, weshalb Mbappé vor dem Jahreswechsel drei Partien über die volle Distanz bestritt und den Vereinsrekord von Cristiano Ronaldo mit 59 Toren in einem Kalenderjahr einstellte. Erst später soll Real Madrid den Fehler bemerkt und den Franzosen aus dem Kader genommen haben. The Athletic beruft sich dabei auf vereinsnahe Quellen, die das Portal namentlich außen vorlässt.

Knieprobleme bremsen Mbappé aus

Bei einer Untersuchung des verletzten linken Beines soll ein Teilriss des hinteren Kreuzbandes festgestellt worden sein. Real Madrid veröffentliche am 31. Dezember einen medizinischen Bericht, der dies bestätigte, obwohl die Verletzung dort allgemeiner als Knieverstauchung beschrieben wurde.