"Was für ein Tor": Bewunderung für Gülers Distanzschuss

SID 15.03.2026 • 10:03 Uhr Der türkische Nationalspieler Arda Güler trifft für Real Madrid aus etwa 65 Metern.

Arda Güler eroberte den Ball in der eigenen Hälfte, nahm den Kopf hoch und schoss mit voller Kraft: Mit einem Traumtor aus etwa 65 Metern hat der türkische Nationalspieler beim 4:1 (2:0) von Real Madrid gegen Abstiegskandidat FC Elche zum Endstand getroffen - und für Bewunderung gesorgt. „Alle haben sich die Hände vor den Kopf gehalten. Allein für dieses Tor lohnt es sich, eine Eintrittskarte zu kaufen“, sagte sein Trainer Álvaro Arbeloa.

Dabei ist der Treffer über Elche-Keeper Matías Dituro kein Zufall. „Ich sah, dass der Torhüter nicht gut positioniert war und habe meine Chance genutzt“, erklärte Güler nüchtern. Schon in der Vergangenheit versuchte er sein Glück aus der Distanz. „Er hat schon gegen Osasuna die Latte getroffen und jetzt hat er es geschafft – was für ein Tor“, sagte Mitspieler Brahim Diaz beim vereinseigenen Sender Real Madrid TV.

Auch Rüdiger trifft

Mit dem Sieg, bei dem Nationalspieler Antonio Rüdiger die Führung erzielt hatte, hält Real den Druck auf den Tabellenführer FC Barcelona hoch. „Wir haben noch Luft nach oben, aber der Einsatz der Spieler ist außergewöhnlich“, sagte Arbeloa zufrieden.