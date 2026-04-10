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Ärger in Madrid: Real widerspricht Bericht öffentlich

Real widerspricht Bericht öffentlich

Bei Real Madrid gibt es Ärger. Die Königlichen weisen einen Bericht von El Larguero über einen neuen Sportdirektor entschieden zurück.
Bei Real Madrids 1:2-Heimpleite gegen den FC Bayern wurde Vinícius Júnior von den eigenen Fans ausgepfiffen. Trainer Álvaro Arbeloa ordnet die Pfiffe des Bernabéu ein.
SPORT1
Bei Real Madrid gibt es Ärger. Die Königlichen weisen einen Bericht von El Larguero über einen neuen Sportdirektor entschieden zurück.

Real Madrid geht auf Konfrontationskurs mit Cadena SER. In einer offiziellen Mitteilung bezeichnete der Verein einen Bericht der Sendung El Larguero als „rotundamente falsa“ – also als völlig falsch.

In der Sendung wurde konkret berichtet, dass die Königlichen die Installation eines eigenständigen Sportdirektors prüfen. Demnach analysiere sogar eine externe Agentur mögliche Kandidatenprofile für eine neue Führungsposition im sportlichen Bereich.

Der Verein reagierte prompt und unmissverständlich. „Der Real Madrid C. F. teilt mit, dass die in der vergangenen Nacht vom Programm El Larguero der Cadena SER verbreitete Information, wonach unser Klub die Verpflichtung eines Sportdirektors prüft, rundweg falsch ist“, heißt es in dem Schreiben.

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Madrid: Klartext aus der Chefetage

Zugleich betont der spanische Rekordmeister, man schätze „außerordentlich die Arbeit der sportlichen Leitung“, die eine der erfolgreichsten Phasen der Klubhistorie ermöglicht habe – mit zahlreichen Titeln, darunter sechs Europapokalen innerhalb von zehn Jahren.

El Larguero ist eines der bekanntesten Sportformate Spaniens und widmet sich schwerpunktmäßig dem Fußball. Reporter Antón Meana hatte erklärt, es gebe Überlegungen zu einer strukturellen Neuausrichtung, die nicht nur den Kader betreffe.

Meana berichtet regelmäßig über Real Madrid und ist fester Bestandteil der Sportredaktion der SER. Laut seiner Darstellung sei noch keine Entscheidung gefallen, doch innerhalb der hierarchischen Struktur um Präsident Florentino Pérez werde eine zusätzliche unabhängige Figur diskutiert.

Real: Keine Abkehr vom bisherigen Modell

Seit mehreren Jahren verzichtet Real, der Gegner des FC Bayern im Viertelfinale der Champions League (Hinspiel: 1:2), auf einen klassischen Sportdirektor und bündelt die Kompetenzen stärker in der Geschäftsführung. An diesem Modell wollen die Madrilenen offenbar festhalten.

Mit dem öffentlichen Dementi setzt der Klub ein deutliches Zeichen – und stellt klar, dass an der sportlichen Führungsstruktur nach aktuellem Stand nicht gerüttelt wird.

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