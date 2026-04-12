Barca-Star macht die Hundert voll: Lamine Yamal bricht alten Real-Rekord

Jakob Lüers 12.04.2026 • 11:09 Uhr Beim 4:1-Derbysieg gegen Espanyol hat Lamine Yamal den FC Barcelona zur Vorentscheidung in der Meisterschaft getragen. Der 18-Jährige knackt nebenbei den Rekord einer Real-Legende und schreibt Liga-Geschichte.

Nächster Meilenstein für Lamine Yamal! Am Samstagabend absolvierte der Flügelspieler sein 100. Spiel in La Liga – und das mit gerade einmal 18 Jahren und 272 Tagen. Damit ist Yamal nun der jüngste Spieler in der Geschichte der spanischen Eliteklasse, der diese magische Marke erreicht hat.

Mit seinem Auftritt beim 4:1-Sieg gegen Espanyol schnappte der Superstar des FC Barcelona ausgerechnet einer Legende des Erzrivalen den Rekord weg: Bisher war Sturm-Ikone Raúl von Real Madrid mit 19 Jahren und 284 Tagen der jüngste Spieler im Hunderter-Klub gewesen – und damit über ein Jahr älter als Yamal nun.

Lamine Yamal brilliert erneut für den FC Barcelona

An seinem Rekordabend machte der 18-jährige Spanier wie so oft vor allem auf dem Rasen auf sich aufmerksam, erzielte ein Tor und gab zwei Vorlagen. Bereits in der neunten Minute bediente er per Ecke Ferrán Torres, eine Viertelstunde später bereitete Yamal auch Torres‘ zweiten Treffer sehenswert mit dem Außenrist vor.

Kurz vor Schluss traf das neue Mitglied im Hunderter-Klub dann noch selbst zum 3:1, Marcus Rashford setzte den Schlusspunkt (4:1). Die Meisterschaft ist dem FC Barcelona nach dem Derbysieg nun wohl kaum noch zu nehmen: Neun Punkte Vorsprung bei noch sieben ausstehenden Spielen haben die Katalanen inzwischen auf Real.