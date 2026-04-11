Real-Patzer ausgenutzt: Barca zieht davon

SID 11.04.2026 • 20:32 Uhr Der FC Barcelona hat nach dem Sieg im Stadtderby gegen Espanyol neun Punkte Vorsprung auf den großen Rivalen Real Madrid. Die Meisterschaft nimmt weiter Formen an.

Der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick haben den erneuten Patzer von Real Madrid eiskalt ausgenutzt und stürmen in der spanischen Liga mehr denn je der erfolgreichen Titelverteidigung entgegen.

Einen Tag nach dem 1:1 des großen Rivalen gegen den FC Girona gewannen die Katalanen das Stadtderby gegen Espanyol Barcelona mit 4:1 (2:0) und vergrößerten ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf neun Punkte. Sieben Spieltage sind in La Liga noch zu absolvieren.

Champions League: Dreht Barca Rückstand gegen Atlético?

Ferran Torres (9., 25.) brachte die Blaugrana im Camp Nou nach zwei Vorlagen von Starspieler Lamine Yamal in Führung, Flick hatte seine Startelf inmitten der wichtigen Champions-League-Duelle mit Atlético Madrid auf fünf Positionen verändert. Nach der Pause verkürzte Pol Lozano (56.) zwar für Espanyol, doch Yamal (87.) und Marcus Rashford (89.) sorgten in der Schlussphase für die Entscheidung.