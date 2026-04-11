Real-Patzer ausgenutzt: Barca zieht davon

Der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick haben den erneuten Patzer von Real Madrid eiskalt ausgenutzt und stürmen in der spanischen Liga mehr denn je der erfolgreichen Titelverteidigung entgegen.
Barca nutzt Real-Patzer aus
Einen Tag nach dem 1:1 des großen Rivalen gegen den FC Girona gewannen die Katalanen das Stadtderby gegen Espanyol Barcelona mit 4:1 (2:0) und vergrößerten ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf neun Punkte. Sieben Spieltage sind in La Liga noch zu absolvieren.
Champions League: Dreht Barca Rückstand gegen Atlético?
Ferran Torres (9., 25.) brachte die Blaugrana im Camp Nou nach zwei Vorlagen von Starspieler Lamine Yamal in Führung, Flick hatte seine Startelf inmitten der wichtigen Champions-League-Duelle mit Atlético Madrid auf fünf Positionen verändert. Nach der Pause verkürzte Pol Lozano (56.) zwar für Espanyol, doch Yamal (87.) und Marcus Rashford (89.) sorgten in der Schlussphase für die Entscheidung.
Nach dem siebten Ligasieg in Folge kann sich Barca nun wieder auf das Viertelfinale in der Königsklasse konzentrieren. Während Real am Mittwoch nach der 1:2-Niederlage im Bernabéu beim FC Bayern zu Gast ist, muss Barca bereits am Dienstag (beide 21.00 Uhr) bei Atlético einen 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel drehen, um noch ins Halbfinale einzuziehen.
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