Barcas Superstar verletzt: Gewissheit bei Lamine Yamal!

Jakob Lüers 23.04.2026 • 14:18 Uhr Lamine Yamal wird dem FC Barcelona in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen und fällt verletzungsbedingt aus. Die WM-Teilnahme des Spaniers soll jedoch nicht in Gefahr sein.

Unschöne Nachrichten für den FC Barcelona: Superstar Lamine Yamal fällt verletzungsbedingt für die restlichen Saisonspiele aus. Das verkündete der Klub am Donnerstagnachmittag.

Beim Ligaspiel zwischen Barca und Celta Vigo am Mittwoch hatte sich der 18-Jährige am Oberschenkel verletzt, als er einen Elfmeter zum 1:0-Siegtreffer verwandelte. Yamal ließ sich nach dem Tor auf den Boden fallen und deutete sofort an, dass er ausgewechselt werden müsse.

Yamal: WM trotz Verletzung wohl nicht in Gefahr

Nun haben sich die Befürchtungen bestätigt: Die medizinischen Tests ergaben, dass sich Yamal „eine Oberschenkelverletzung im linken Bein (Musculus Bizeps femoris)“ zugezogen hat.

Die WM sei jedoch wohl nicht in Gefahr: „Der Spieler wird einem konservativen Behandlungsplan folgen. Lamine Yamal wird den Rest der Saison verpassen und voraussichtlich für die Weltmeisterschaft zur Verfügung stehen“, hieß es im Statement des FC Barcelona.

Die restlichen Spiele in der Liga wird Yamal aber verpassen. Und auch in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, die für Spanien am 15. Juni mit der Partie gegen Kap Verde beginnt, ist die Verletzung ein Dämpfer. Einen verletzungsbedingten Ausfall des Ausnahmekönners könnte die Nationalmannschaft wohl nur schwer kompensieren.

Barca lässt die Saison austrudeln

Viele Spiele verpasst Yamal ohnehin nicht mehr im Barca-Trikot: Der Clasico im Camp Nou gegen Real Madrid am 10. Mai ist das letzte echte Saisonhighlight, die Meisterschaft ist den Katalanen wohl nicht mehr zu nehmen. Aus der Copa del Rey und der Champions League ist die Mannschaft von Hansi Flick bereits ausgeschieden.