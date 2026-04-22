Bellingham kauft Klub-Anteile in seiner Heimat

SPORT1 22.04.2026 • 17:44 Uhr Jude Bellingham kauft Anteile an der Cricket-Franchise Birmingham Phoenix. Dabei nimmt der Real-Star viel Geld in die Hand.

Jude Bellingham sorgt abseits des Rasens für Schlagzeilen. Der Mittelfeldstar von Real Madrid hat einen 1,2-Prozent-Anteil an der Cricket-Franchise Birmingham Phoenix erworben. Für die Beteiligung an dem Team aus der Hundert-Ball-Liga „The Hundred“ soll der englische Nationalspieler rund 800.000 Pfund (etwa 920.000 Euro) investiert haben.

Nach übereinstimmenden Berichten kaufte Bellingham Warwickshire County Cricket Club und dem US-Investor Knighthead Capital Management jeweils 0,6 Prozent ab. Warwickshire hält damit weiterhin die Mehrheit mit 50,4 Prozent, Knighthead kommt auf 48,4 Prozent. An der Investmentgruppe ist unter anderem NFL-Ikone Tom Brady beteiligt.

Für den 22-jährigen Bellingham geht es derweil um mehr als nur ein Geschäft.

Bellingham: „Ich schulde der Stadt etwas“

„Ich habe das Gefühl, dass ich der Stadt etwas schulde. Und das ist eine gute Art, es (etwas zurückzuzahlen, Anm.) zu tun“, erklärte Bellingham.

Der in Stourbridge geborene Profi betonte seine enge Verbindung zu Birmingham. Bei Birmingham City wurde er ausgebildet, dort gelang ihm früh der Durchbruch.

Auch seine Leidenschaft für Cricket verschwieg er nicht. Gemeinsam mit seinem Bruder Jobe (Profi von Borussia Dortmund) habe er früher regelmäßig gespielt. „Fast alles, was wir gemacht haben, endete in Kämpfen und Tränen – egal ob Monopoly, Fußball oder Cricket“, sagte er mit einem Augenzwinkern.

Abseits des Fußballs sei Cricket heute seine Lieblingssportart zum Zuschauen. Bellingham hob zudem die Werte hervor, die er mit seiner Heimat verbindet.

Bellinghams klare Botschaft an die Heimat

„Birmingham war immer ein Ort, an dem jeder wollte, dass der andere erfolgreich ist“, so der Real-Star. Man wachse dort mit dem Anspruch auf, besser zu werden und nach dem Besten zu streben. „Ich will den Menschen zeigen, dass ich aus einem unglaublichen Ort mit unglaublichen Werten komme.“