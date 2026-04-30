Bericht: Kroos verhandelt über gewichtige Rolle bei Real Madrid!

Philipp Heinemann 30.04.2026 • 07:59 Uhr Kehrt Toni Kroos tatsächlich zu Real Madrid zurück? Der deutsche Ex-Weltmeister könnte eine wichtige Rolle übernehmen.

Real Madrid und Toni Kroos befinden sich offenbar in konkreten Gesprächen über eine Rückkehr des deutschen Nationalspielers zu den Königlichen. Wie The Athletic berichtet, könnte der 36-Jährige bei seinem Ex-Klub eine tragende Rolle übernehmen.

Das US-Portal beruft sich dabei auf anonyme Quellen, die Einblicke in die Gespräche haben.

Die Gerüchte sind nicht völlig neu und nach wie vor soll nicht ganz klar sein, wie genau Kroos‘ Rolle bei den Madrilenen aussehen könnte. Klar ist: Der Weltmeister von 2014 soll in die sportlichen Belange eingebunden werden – womöglich auf ähnlichem Wege wie früher Zinédine Zidane.

So könnte Kroos‘ Rolle bei Real aussehen

Dieser war einst in beratender Funktion nach Madrid zurückgekehrt, ehe er auch als Trainer große Erfolge feierte.

In Kroos, so heißt es in dem Bericht weiter, sehe Real eine wertvolle Verstärkung mit Blick auf die Kaderplanung, aber auch als Repräsentant und Unterstützer im täglichen Trainingsalltag. Man schätze seine Expertise und seinen Charakter sowie sein Verständnis von den Vorgängen in einer anspruchsvollen Kabine.

Sollte es zu einer Rückkehr kommen, soll Kroos eng mit dem mächtigen Klubpräsidenten Florentino Pérez, Geschäftsführer José Angel Sánchez und Chefscout Juni Calafat zusammenarbeiten.