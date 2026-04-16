Rückkehr zu Real Madrid? Toni Kroos mit klarer Botschaft

Jakob Lüers 16.04.2026 • 22:01 Uhr Die Nachricht dürfte viele Fans gefreut haben: Toni Kroos steht angeblich vor einer Rückkehr zu Real Madrid. Jetzt hat sich Kroos selbst zu den Gerüchten geäußert – und dabei klare Worte gewählt.

Toni Kroos hat sein Schweigen über eine mögliche Rückkehr zu Real Madrid gebrochen. Vor wenigen Tagen keimte das Gerücht auf, die Real-Legende werde ab Sommer, nur zwei Jahre nach dem Karriereende, wieder eng in die sportlichen Strukturen des spanischen Rekordmeisters eingebunden.

Der 36-Jährige reagierte nun erstmals auf die Spekulationen über ein mögliches Comeback: „Da möchte ich nichts zu sagen“, schmunzelte Kroos in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“, den er gemeinsam mit seinem Bruder Felix betreibt.

Kroos bald wieder bei Real? „Ich kann dazu nichts sagen“

Letzterer habe in den vergangenen Tagen immer wieder Nachfragen bezüglich einer möglichen Real-Rückkehr seines Bruders bekommen und hätte die Leute vertröstet: „Ich kann dazu nichts sagen, ich will dazu nichts sagen, weil ich weiß nichts.“

Die Reaktion des sechsmaligen Champions-League-Siegers kam wie aus der Pistole geschossen: „Das ist die Antwort, die du weiterhin sagen kannst“, pflichtete Kroos seinem Bruder Felix bei.

Es scheint, als wolle sich der Weltmeister von 2014 bei einer möglichen Real-Zukunft weiterhin nicht in die Karten schauen lassen. Aktuell ist Kroos mit seiner eigenen Fußballschule, der „Toni Kroos Academy“ jedenfalls noch voll in Madrid eingespannt. Könnte dennoch bald ein Schritt zurück zu den Königlichen folgen?

Seit Kroos‘ Karriereende: Titelflaute bei Real

Einem Bericht der spanischen AS zufolge herrsche innerhalb des Vereins „Einigkeit darüber, dass die Rückkehr des ehemaligen Mittelfeldspielers ein entscheidender Faktor für die Zukunft sein könnte“.

Das Verhältnis von Kroos zu Klub-Boss Florentino Pérez gilt als ausgezeichnet. Wie genau Kroos‘ mögliche neue Rolle in Madrid aussehen solle, geht aus dem Bericht aber nicht hervor.

Kroos hatte nach zehn Jahren bei Real seine Karriere 2024 beendet. In dieser Zeit gewann er fünfmal die Champions League und viermal die spanische Meisterschaft.