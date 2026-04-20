Entscheidung bei Rüdiger naht

Niklas Senger 20.04.2026 • 15:23 Uhr Antonio Rüdiger steht offenbar vor einer Entscheidung um seine Zukunft. Real Madrid unterbreitet dem Innenverteidiger wohl ein neues Angebot.

Wie steht es um die Zukunft von Antonio Rüdiger, dessen Vertrag bei Real Madrid am Ende der Saison ausläuft? Einem Bericht der spanischen Tageszeitung AS zufolge soll eine Entscheidung bereits bevorstehen.

Demnach soll Rüdiger ein konkretes Angebot vorliegen, seinen Kontrakt bei den Königlichen um ein weiteres Jahr zu verlängern. Der 33-Jährige plant demnach auch, die Offerte anzunehmen, obwohl er zuletzt gehofft habe, einen Vertrag über zwei Jahre zu unterschreiben.

Dass Spieler, die über 30 Jahre alt sind, bei Real nur noch Verträge erhalten, die jahresweise verlängert werden, ist bereits seit einiger Zeit ein gängiges Mittel. So verweist die AS unter anderem auf die Situationen von Toni Kroos und Luka Modric, bei denen ähnlich vorgegangen worden sei.

Rüdiger bekennt sich zu Real Madrid

Überzeugt haben soll Rüdiger die Verantwortlichen vor allem durch eine erkennbare Verbesserung seiner körperlichen Fitness und der Leistungen auf dem Platz. So sollen die Real-Bosse besonders von seiner professionellen Einstellung nach seiner Oberschenkelverletzung im vergangenen Herbst angetan sein.

Rüdiger selbst ließ mit Blick auf seine Zukunft schon im März verlauten: „Für mich ist das Wichtigste, körperlich fit zu sein. Ich fühle mich gut. Beim Rest bin ich sicher, dass wir eine Lösung finden werden. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Ich liebe Real Madrid. Und ich liebe es, hier zu sein.“