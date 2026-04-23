Ex-BVB-Trainer Terzic findet wohl neuen Job in Spanien

Johannes Behm 23.04.2026 • 15:05 Uhr Edin Terzic hat offenbar einen neuen Trainerjob sicher. In der kommenden Saison soll der Ex-BVB-Coach bei einem Traditionsklub aus Spanien an der Seitenlinie stehen.

Edin Terzic wird in der kommenden Saison offenbar in der spanischen LaLiga an der Seitenlinie stehen. Der ehemalige Coach von Borussia Dortmund soll Trainer von Traditionsklub Athletic Bilbao werden. Das berichten die ansässigen Zeitungen Deia und El Correo aus dem Baskenland übereinstimmend.

In Spanien werden die Medienberichte als äußerst glaubwürdig eingestuft. Die Sportzeitung AS aus Madrid fertigte bereits eine Analyse mit der Überschrift „Terzics Herausforderungen bei Athletic“ an. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Ex-BVB-Coach Terzic soll Erbe von Klublegende antreten

Der 43-Jährige soll die Nachfolge von Ernesto Valverde antreten, der den Klub mit Ablauf seines auslaufenden Vertrags im Sommer verlassen wird. Die Unterschrift von Terzic stünde laut Transferjournalist Matteo Moretto kurz bevor. Eine zeitnahe Verkündung der Entscheidung sei jedoch nicht geplant – aus Respekt vor Klublegende Valverde.

Der Spanier war bereits als Spieler für die Basken aktiv, durchlief dort seine ersten Stationen als Coach und war mit Unterbrechungen allein als Cheftrainer insgesamt knapp zehn Jahre für den Verein aus dem Norden Spaniens tätig.

Bilbao will keine Unruhe im Kampf um Europa

Außerdem wollen die Klub-Bosse um Präsident Jon Uriarte in der entscheidenden Saisonphase keine Unruhe in das Vereinsumfeld bringen, die eine sofortige Verkündung von Terzic möglicherweise mit sich bringen würde.

Bilbao (aktuell Platz neun) kämpft schließlich in den verbleibenden sechs Liga-Partien noch um den Einzug ins internationale Geschäft. Von Platz sechs trennen die Basken lediglich drei Zähler.