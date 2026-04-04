Mbappés Wochen der Wahrheit

SPORT1 04.04.2026 • 15:03 Uhr Kylian Mbappé ist nach seinen Knieproblemen wieder fit. Die Hoffnungen von Real Madrid für die entscheidenden Duelle unter anderem gegen den FC Bayern ruhen auf den Stürmerstar.

Kylian Mbappé steht vor den entscheidenden Wochen, die seine Zeit bei Real Madrid prägen könnten. Vor dem Ligaspiel am Samstag gegen den RCD Mallorca (ab 16.15 Uhr im LIVETICKER) – und vor allem: dem Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern – ist der Franzose wieder fit, die hartnäckigen Probleme am linken Knie sind endgültig überwunden.

Trainer Álvaro Arbeloa stellte klar: „Es ist Zeit, das Knie hinter uns zu lassen und uns auf seine Tore zu konzentrieren.“

Der 27 Jahre alte Stürmer, der vor zwei Wochen beim 3:2-Erfolg im Stadtderby gegen Atlético nach einem Monat Verletzungspause sein Comeback als Einwechselspieler gefeiert hatte, kommt in dieser Saison bereits auf 38 Treffer in 33 Pflichtspielen – eine Quote, die selbst für seine Maßstäbe außergewöhnlich ist.

Dennoch fehlt ihm im weißen Trikot bislang der ganz große Titel. Weder LaLiga noch die Champions League stehen bisher in seiner Madrider Vita. In der Meisterschaft liegt Real vier Punkte hinter Spitzenreiter FC Barcelona.

Jeder Ausrutscher könnte im Titelrennen entscheidend sein, zumal Arbeloa selbst betont, man habe „keinen Spielraum für Fehler“.

Kracher gegen FC Bayern wartet

Parallel dazu elektrisiert die Königsklasse das Bernabéu. Im Viertelfinal-Hinspiel trifft Real am Dienstag auf den FC Bayern (ab 21 Uhr im LIVETICKER), das Rückspiel steigt am 15. April in München.

Es ist das nächste Kapitel einer der prestigeträchtigsten Rivalitäten Europas.

Mbappé selbst formulierte unlängst seinen Anspruch: „Ich will bis zum Saisonende jedes Spiel machen.“

Nach der Zwangspause will er vor allem auf den großen Bühnen der Champions League liefern.

Alles oder nichts im April für Mbappé

Die Ausgangslage ist klar: In LaLiga braucht es eine Serie, um Barcelona noch abzufangen.

In der Champions League wartet mit Bayern ein Schwergewicht, was dieses Duell für so manchen zum „vorweggenommenen Finale“ macht.