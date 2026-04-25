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Medien: WM-Aus für Star von Real Madrid!

Medien: WM-Aus für Real-Star

Eder Militao muss den Traum von der Weltmeisterschaft offenbar begraben - das Verletzungspech verfolgt den Brasilianer erneut.
Der brasilianische Verteidiger Eder Militao von Real Madrid sprach über die schwere Zeit während seiner beiden Kreuzbandverletzungen. Der Real-Star spielte sogar mit dem Gedanken, mit dem Fußball aufzuhören.
Philipp Heinemann
Eder Militao muss den Traum von der Weltmeisterschaft offenbar begraben - das Verletzungspech verfolgt den Brasilianer erneut.

Eder Militao bleibt vom Verletzungspech verfolgt: Der brasilianische Nationalspieler von Real Madrid muss sich offenbar einer Operation unterziehen und wird die Weltmeisterschaft im Sommer verpassen – das berichten diverse spanische Medien übereinstimmend.

Militao hatte sich jüngst im Ligaspiel gegen CD Alavés eine muskuläre Verletzung im linken Bein zugezogen, deren ganzes Ausmaß offenbar erst jetzt klar wird.

Real-Star mit bitterer Krankenakte

Den Berichten zufolge ist die Narbe einer alten Verletzung – Militao musste in der Vergangenheit unter anderem schon zwei Kreuzbandrisse verkraften – aufgebrochen. Eine Operation soll nun unumgänglich sein.

Der 28-jährige Militao zog sich im August 2023 einen Kreuzbandriss im linken Knie zu, im November des Folgejahres war das andere Knie betroffen. In der laufenden Saison war er bereits mehrmals mit muskulären Blessuren ausgefallen.

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