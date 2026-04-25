Medien: WM-Aus für Star von Real Madrid!

Eder Militao bleibt vom Verletzungspech verfolgt: Der brasilianische Nationalspieler von Real Madrid muss sich offenbar einer Operation unterziehen und wird die Weltmeisterschaft im Sommer verpassen – das berichten diverse spanische Medien übereinstimmend.
Medien: WM-Aus für Real-Star
Eder Militao muss den Traum von der Weltmeisterschaft offenbar begraben - das Verletzungspech verfolgt den Brasilianer erneut.
Militao hatte sich jüngst im Ligaspiel gegen CD Alavés eine muskuläre Verletzung im linken Bein zugezogen, deren ganzes Ausmaß offenbar erst jetzt klar wird.
Real-Star mit bitterer Krankenakte
Den Berichten zufolge ist die Narbe einer alten Verletzung – Militao musste in der Vergangenheit unter anderem schon zwei Kreuzbandrisse verkraften – aufgebrochen. Eine Operation soll nun unumgänglich sein.
Der 28-jährige Militao zog sich im August 2023 einen Kreuzbandriss im linken Knie zu, im November des Folgejahres war das andere Knie betroffen. In der laufenden Saison war er bereits mehrmals mit muskulären Blessuren ausgefallen.
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