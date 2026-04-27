Neue Sorgen bei Real Madrid: Kylian Mbappé bangt um Clásico

SID 27.04.2026 • 13:34 Uhr Kylian Mbappé muss wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel pausieren. Ob der Stürmerstar von Real Madrid im Clásico gegen den FC Barcelona mitwirken kann, steht infrage.

Topstar Kylian Mbappé muss im Endspurt der spanischen Fußball-Meisterschaft eine Zwangspause einlegen.

Der Franzose erlitt nach Angaben von Real Madrid im Spiel bei Betis Sevilla (1:1) eine Muskelverletzung im Oberschenkel. Damit ist der Einsatz des 27-Jährigen im Clásico bei Tabellenführer FC Barcelona am 10. Mai fraglich.

Real verkündet Diagnose bei Mbappé

„Nach den heutigen Untersuchungen wurde bei Kylian Mbappé eine Verletzung des Halbsehnenmuskels im linken Bein diagnostiziert“, teilte Real am Montag mit.

Mbappé war am Freitag kurz vor Schluss ausgewechselt worden. Mit Blick auf die WM im Sommer besteht nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP aber kein Grund zur Sorge.

Die gesamte Saison über hatte Mbappé immer wieder mit Beschwerden am Knie zu kämpfen gehabt und war mehrmals gezwungen, zu pausieren. Nun die Verletzung im Oberschenkel.