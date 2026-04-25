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Neunter Ligasieg in Folge: Barca und Flick vor Meisterschaft

Barca und Flick kurz vor Meisterschaft

Barca nutzt den Patzer von Real Madrid aus. Die Katalanen bauen den Vorsprung auf elf Punkte aus.
Jubelt wie Lamine Yamal: Fermin Lopez
Jubelt wie Lamine Yamal: Fermin Lopez
© AFP/SID/JAVIER SORIANO
SID
Barca nutzt den Patzer von Real Madrid aus. Die Katalanen bauen den Vorsprung auf elf Punkte aus.

Der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick haben den Patzer von Real Madrid ausgenutzt und sind einen Schritt näher an der erfolgreichen Titelverteidigung der spanischen La Liga.

Einen Tag nach dem 1:1 von Dauerrivale Real Madrid bei Betis Sevilla gewannen die Katalanen 2:0 (1:0) beim Tabellensechsten FC Getafe. Bei noch fünf zu absolvierenden Spielen liegt Barcelona nun elf Punkte vor Real.

La Liga: Lopez widmet Yamal seinen Treffer

Fermin Lopez (45.) brachte die Blaugrana in Führung und feierte seinen Treffer mit dem „304-Jubel“ von Lamine Yamal. Der Starspieler hatte sich am Mittwochabend beim 1:0-Heimsieg gegen Celta Vigo am linken Oberschenkel verletzt. Nach der Pause sorgte der eingewechselte Marcus Rashford (74.) für die Entscheidung.

Für Barca ist die Liga die letzte verbliebene Titelchance. Das Team von Ex-Bundestrainer Flick war im Champions League-Viertelfinale und Copa del Rey-Halbfinale jeweils an Atlético Madrid gescheitert.

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