Neunter Ligasieg in Folge: Barca und Flick vor Meisterschaft

SID 25.04.2026 • 18:10 Uhr Barca nutzt den Patzer von Real Madrid aus. Die Katalanen bauen den Vorsprung auf elf Punkte aus.

Der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick haben den Patzer von Real Madrid ausgenutzt und sind einen Schritt näher an der erfolgreichen Titelverteidigung der spanischen La Liga.

Einen Tag nach dem 1:1 von Dauerrivale Real Madrid bei Betis Sevilla gewannen die Katalanen 2:0 (1:0) beim Tabellensechsten FC Getafe. Bei noch fünf zu absolvierenden Spielen liegt Barcelona nun elf Punkte vor Real.

La Liga: Lopez widmet Yamal seinen Treffer

Fermin Lopez (45.) brachte die Blaugrana in Führung und feierte seinen Treffer mit dem „304-Jubel“ von Lamine Yamal. Der Starspieler hatte sich am Mittwochabend beim 1:0-Heimsieg gegen Celta Vigo am linken Oberschenkel verletzt. Nach der Pause sorgte der eingewechselte Marcus Rashford (74.) für die Entscheidung.