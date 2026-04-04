Real atmet auf: Abwehrstar wieder fit

SPORT1 04.04.2026 • 08:48 Uhr Real Madrid kann gegen Mallorca wieder auf Éder Militao bauen. Auch Kylian Mbappé und Jude Bellingham sind wiederhergestellt.

Showdown auf den Balearen: Wenn Real Madrid am Samstag bei RCD Mallorca antritt, steht für beide Teams viel auf dem Spiel (ab 16.15 Uhr im LIVETICKER). Die Königlichen jagen Tabellenführer Barcelona, der Vorsprung beträgt vier Punkte. Mallorca kämpft indes verbissen gegen den Abstieg und braucht dringend Zählbares.

Die Länderspielpause habe seinen Profis gutgetan, die Rückkehrer seien „gut zurückgekommen“, erklärte Reals Trainer Álvaro Arbeloa. Vor allem defensiv entspannt sich die Lage. Éder Militao steht nach monatelanger Pause wieder im Kader. Arbeloa geriet ins Schwärmen: „In Form ist er sicherlich der beste Innenverteidiger der Welt.“ Zudem sind Kylian Mbappé und Jude Bellingham wieder bei nahezu 100 Prozent und sollen beginnen.

Arbeloa verbreitete vor dem 30. Spieltag jedenfalls Zuversicht: „Wir haben neun Endspiele in La Liga, und morgen ist das erste“, sagte der Coach am Freitag auf der Pressekonferenz. Nach dem Spiel gegen Mallorca wartet auf die Königlichen am Dienstag das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Bayern.

Arbeloa atmet personell auf

Die Krankenliste ist deutlich geschrumpft. Lediglich Ferland Mendy, Thibaut Courtois und Rodrygo fehlen verletzt. Federico Valverde sitzt nach seiner Roten Karte im Derby gesperrt auf der Tribüne. Bei Vinicius Junior deutet vieles auf eine Verschnaufpause hin, nachdem er 2026 nahezu jede Minute absolviert hatte.