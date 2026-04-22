Real Madrid: Nächster Rückschlag für Militao

SPORT1 22.04.2026 • 07:15 Uhr Die Verletzungssorgen bei Real Madrid werden nicht kleiner. Am Dienstag erleidet Éder Militao den nächsten Rückschlag.

Der nächste Schockmoment für Real Madrid: Éder Militao musste beim 2:1 der Königlichen gegen Deportivo Alavés am Dienstagabend noch vor der Pause verletzt vom Feld. Der Innenverteidiger blieb nach einer Offensivaktion sitzen und signalisierte sofort, dass es nicht weitergeht.

Ausgerechnet nach einem Abschluss hatte es den Brasilianer erwischt. Nach einer Hereingabe von Jude Bellingham kam Militao im Strafraum zum Abschluss, traf jedoch nur die Latte – kurz darauf griff er sich an den hinteren linken Oberschenkel. Ohne Behandlung auf dem Rasen ging es für ihn direkt in die Kabine.

Trainer Álvaro Arbeloa reagierte umgehend und brachte Antonio Rüdiger für den angeschlagenen Abwehrchef. Zwischenzeitlich hatte Aurélien Tchouaméni die Position im Abwehrzentrum übernommen, bis Rüdiger einsatzbereit war.

Real Madrid: Militaos Pech setzt sich fort

Für Militao ist es der nächste bittere Rückschlag in einer Saison, die immer wieder von Blessuren geprägt ist. Erst vor wenigen Wochen war der 27-Jährige nach längerer Pause ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Nun droht erneut eine Zwangspause – ausgerechnet in der heißen Phase der Spielzeit. Eine genaue Diagnose steht noch aus, medizinische Untersuchungen sollen zeitnah folgen. Beim Abgang wirkte Militao sichtlich niedergeschlagen, das Publikum quittierte die Szene mit besorgtem Murmeln.