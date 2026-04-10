Nächster übler Real-Patzer vor Bayern-Rückspiel!

SID 10.04.2026 • 22:56 Uhr Vor dem Viertelfinal-Rückspiel in München rotieren die Madrilenen ordentlich durch - und verspielen so womöglich die letzten Meisterschaftshoffnungen.

Fünf Tage vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League beim deutschen Rekordmeister schonten die Madrilenen von Trainer Alvaro Arbeloa zahlreiche Stammkräfte – und kamen gegen den FC Girona letztlich nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Der Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona beträgt vorerst sechs Punkte, die Katalanen können am Samstag weiter davonziehen.

Real Madrid: Rüdiger fehlt im Kader

„Wir hätten ganz klar gewinnen müssen“, sagte Arbeloa, der mit seinem Team nun drei Spiele in Serie nicht gewinnen konnte. „Hoffentlich sind wir am Mittwoch effizienter und können diese Serie beenden.“

Kapitän Federico Valverde (51.) brachte die im Vergleich zum 1:2 am Dienstag auf sieben Positionen veränderten Königlichen in Führung. Mit dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold und Álvaro Carreras standen gleich drei Stützen der Vierer-Abwehrkette nicht einmal im Kader.

Lediglich Torhüter Andrij Lunin, Valverde und das Sturm-Duo Kylian Mbappé und Vinícius Júnior verblieben in der Startformation.

Dementsprechend tat sich Real zum Auftakt des 31. Spieltags in La Liga schwer. Beim Führungstreffer hatte Valverde Glück, dass sein Distanzschuss Gäste-Keeper Paulo Gazzaniga durch die Hände rutschte, der Favorit ließ zu viele Chancen liegen – und so sorgte Thomas Lemar mit einer feinen Einzelleistung für den Ausgleich (62.).

Mbappé bleibt Elfmeter verwehrt

In der Schlussphase wurde Mbappé ein Elfmeter nach einem vermeintlichen Foul von Álex Moreno verwehrt (87.). „Für mich ist das hier und auf dem Mond ein Elfmeter“, beklagte Arbeloa.

Nach dem 1:2 auf Mallorca in der Vorwoche kassierte Real bereits die dritte Pflichtspielniederlage in Serie.