"Am richtigen Ort": Flick verlängert bei Barca

SID 12.05.2026 • 13:59 Uhr Der ehemalige Bundestrainer Hansi Flick wird beim FC Barcelona einen neuen Vertrag unterschreiben.

Trainer Hansi Flick wird auch künftig den FC Barcelona betreuen. Das bestätigte der ehemalige Bundestrainer am Dienstag. „Ich bin dem Verein sehr dankbar, dass ich bis 2028 trainieren darf“, sagte der 61-Jährige, der am Wochenende seine zweite spanische Meisterschaft in seinem zweiten Jahr als Coach der Katalanen eingefahren hatte.

Das neue Arbeitspapier beinhaltet laut Flick zudem die Option, um ein weiteres Jahr bis 2029 zu verlängern.

Seinen Wunsch, weiter für die Katalanen verantwortlich sein zu dürfen, hatte Flick bereits zuvor bekräftigt, nun folgte die Bestätigung der gemeinsamen Zusammenarbeit für die kommenden zwei Jahre. Flicks derzeitiger Kontrakt ist bis 2027 gültig.

Zwei Meisterschaften unter Flick – CL-Coup bleibt aus

Ihm sei in den letzten Tagen klar geworden, „dass ich hier am richtigen Ort bin“, führte der frühere Triple-Sieger mit dem FC Bayern aus, „jetzt geht es darum, weiter zu gewinnen und erneut zu versuchen, die Champions League zu gewinnen.“

Barca-Präsident Joan Laporta soll laut Medienberichten angedeutet haben, dass er Flick am liebsten bis zum Ende seines Mandats 2031 behalten würde. Dieser jedoch bevorzugt kürzere Verträge.

Der Assistent von Bundestrainer Joachim Löw beim WM-Gewinn 2014 hatte Barca 2024 übernommen, neben zwei Meistertiteln feierte er mit dem Verein im vergangenen Jahr auch den Pokalsieg. In der Champions League scheiterte Barcelona in der laufenden Runde im Viertelfinale an Atlético Madrid.