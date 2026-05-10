Trauernder Hansi Flick tief bewegt: "Ich liebe es hier"

Julius Schamburg , Moritz Thienen 10.05.2026 • 21:18 Uhr Die Meisterentscheidung für den FC Barcelona im Clásico gegen Real Madrid wird für Coach Hansi Flick vom Tod seines Vaters überschattet. Flick erlebt viel Anteilnahme - und zeigt sich gerührt.

Es war ein Tag, den Hansi Flick in Erinnerung behalten wird – aus glücklichen und aus traurigen Gründen.

Am Tag, an dem der deutsche Coach des FC Barcelona den Tod seines Vaters öffentlich machen ließ, feierte Flick im Camp Nou einen souveränen Sieg im Clásico gegen Real Madrid (Endstand: 2:0) – und die spanische Meisterschaft. Flicks Abend war ein Wechselbad der Gefühle, von Beginn an.

Hansi Flick trauert um seinen Vater

Kurz vor dem Anpfiff erhob sich das Stadion, die Fans hissten ihre Flaggen als Zeichen der Anteilnahme für den trauernden Flick. Die Spieler versammelten sich am Mittelkreis, während über die Stadionlautsprecher elegische Musik erklang.

Auch Flick wurde im TV mit trauriger Miene eingeblendet. Nach der Schweigeminute gab es Applaus und „Hansi Flick“-Sprechchöre. Real-Star Jude Bellingham umarmte den Trainer der Katalanen.

Spanischen Medienberichten zufolge soll Flick die Nachricht vom Tod seines Vaters am Morgen der Vereinsführung und seiner Mannschaft übermittelt haben.

Flick: „Es war ein harter Tag…“

„Es war ein harter Tag für mich mit dem Tod meines Vaters, aber meine Spieler sind wirklich fantastisch. Ich liebe es hier. Wir sind wie eine Familie“, sagte Flick nach Abpfiff bei DAZN.

„Sie haben heute alles gegeben, auch für mich, und da bin ich sehr stolz drauf. Auch unsere Fans sind toll. Schön, dass wir ihnen den Titel schenken konnten“, fuhr der deutsche Coach dort.

Nach dem vollbrachten Titelgewinn ergriff Flick auch im Stadion noch das Mikrofon und bedankte sich bei seinen Mitarbeitern, den Spielern und den Fans. Diese feierten Flick erneut mit Sprechchören.

„Er hat es uns am Morgen erzählt. Das ist sehr schwer für ihn“, erklärte Barca-Stürmer Marcus Rashford bei DAZN: „Wir fühlen natürlich mit ihm mit. Es zeigt aber auch seinen Charakter, dass er trotzdem mit uns sein wollte. Deswegen wollten wir natürlich auch für ihn und für seinen Vater gewinnen. Er ist ein ganz spezieller Mann.“

Rashford schwärmte: „Egal wo er hin geht, gewinnt er. Für mich ist er ganz speziell als Mensch sehr besonders. Wir sind ein junges Team, da ist sein Job, uns alle im Griff zu haben, nicht gerade leicht. Das macht er wirklich toll. Ich hoffe, dass er noch lange hier bleibt und weiter so viele Erfolge feiert.“

Barca krönt sich erneut zum Meister

Bereits tagsüber bekundete der Verein sein Beileid. „Wir teilen deinen Schmerz und stehen dir und deiner Familie in diesem schweren Moment bei“, hieß es in einem Statement. Auch die Madrilenen sprachen kurz nach dem Bekanntwerden ihr Beileid aus.

Der deutsche Trainer saß im wegweisenden Clásico gegen Real dennoch auf der Bank. Durch den 2:0-Erfolg konnte Barca den Titel in La Liga erfolgreich verteidigen.