Trainer-Entscheidung bei Real gefallen

SID 22.05.2026 • 11:57 Uhr Nach einer Saison ohne Titel geht der frühere Real-Profi zum Saisonende. Am Samstag wird der 43-Jährige die Königlichen noch einmal betreuen.

Trainer Alvaro Arbeloa hat seinen Abschied vom spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid bestätigt. „Ja“, antwortete der 43-Jährige am Freitag auf die Frage eines spanischen Journalisten, ob er in der kommenden Saison nicht mehr als Trainer von Real tätig sei.

In den vergangenen Wochen hatte sich der Abschied bereits angedeutet. Präsident Florentino Perez steht laut übereinstimmenden Medienberichten in Verhandlungen mit Startrainer José Mourinho. In ungeordneter Rolle werde Arbeloa dem möglichen Trainerteam um den Portugiesen nicht angehören, wie Arbeloa nun selbst bestätigte.

„Mou hat ein fantastisches Trainerteam, er hat gute Leute um sich herum; wenn er nach Madrid kommt, wird er sein Team mitbringen“, sagte Arbeloa vor dem letzten Saisonspiel gegen Athletic Bilbao am Samstag (21.00 Uhr). „Was meine Zukunft angeht – darüber werde ich ab Montag nachdenken“, so Arbeloa, der erst im Januar auf Xabi Alonso als Trainer in Madrid gefolgt und ohne Titelgewinn geblieben war.

Auch abseits des Platzes kam der Verein nicht zur Ruhe. „Wir hatten Meinungsverschiedenheiten, das ist normal. In den letzten Monaten habe ich mehr an Real Madrid gedacht als an mich selbst“, sagte Arbeloa.

Arbeloa hofft auf Rückkehr

Der frühere Abwehrspieler hatte zwischen 2009 und 2016 für Real gespielt. 2018 stieg er bei Real nach seiner Spielerkarriere ins Klubpräsidium ein, ehe er ab 2020 im Jugendbereich und bei der zweiten Mannschaft von Real tätig war.