Real Madrid: Mourinho-Hammer wohl fix

Philipp Heinemann 18.05.2026 • 11:42 Uhr José Mourinho kehrt offenbar wie erwartet zu Real Madrid zurück. "The Special One" soll einen Zweijahresvertrag erhalten.

José Mourinho steht unmittelbar vor einer Rückkehr zu Real Madrid. Wie der Transferexperte Fabrizio Romano berichtete und kurz darauf unter anderem Sky und die portugiesische Sportzeitung Record bestätigten, hat der portugiesische Trainer eine mündliche Einigung mit den Königlichen erzielt.

Die Unterzeichnung der Papiere solle folgen, geplant sei ein Zweijahresvertrag. Mourinho werde nach dem finalen LaLiga-Spiel Reals gegen Athletic Blibao am kommenden Samstag nach Spanien reisen. Eine Bestätigung der Klubs oder von Mourinho steht aus.

Gerüchte um eine Rückkehr – der 63-Jährige arbeitete schon von 2010 bis 2013 für Madrid – gibt es seit Tagen. Der Noch-Coach von Benfica verwies bislang stets auf das Saisonfinale in Portugal. Jüngst hatte er aber Kontakte zwischen seinem Berater und Real bestätigt.

Mourinho holte mit Real bisher drei Titel

In der spanischen Hauptstadt würde Mourinho seinen einstigen Spieler Álvaro Arbeloa beerben. Dessen Aus gilt nach einer enttäuschenden Saison als besiegelt.

Mit Real gewann Mourinho je einmal die Meisterschaft, die Copa del Rey und den Superpokal. In der Champions League schaffte er es dreimal ins Halbfinale.