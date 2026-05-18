LaLiga: FC Barcelona besiegelt Flicks Zukunft

Der FC Barcelona hat den Vertrag mit Hansi Flick verlängert. Was sich bereits angedeutet hatte und auch vom deutschen Trainer bestätigt worden war, ist nun offiziell.
Flick-Entscheidung offiziell
„Unsere Zukunft hat einen Namen“, schrieben die Katalanen in den sozialen Medien zu einem Bild mit Flick, dessen Unterschrift auf der Jahreszahl 2028 prangt. Bis dann läuft sein neues Arbeitspapier. Zudem bestätigte der Klub eine Option auf ein weiteres Jahr.
Der Deutsche hatte zuletzt bereits öffentlich über die Verlängerung und die Option gesprochen. Nun ist es auch offiziell. Flicks alter Vertrag war bis 2027 gültig. Ihm sei nach der vorzeitigen Meisterschaft klar geworden, „dass ich hier am richtigen Ort bin“, sagte der frühere Triple-Gewinner mit dem FC Bayern, „jetzt geht es darum, weiter zu gewinnen und erneut zu versuchen, die Champions League zu gewinnen.“
Laporta hätte Flick wohl am liebsten noch länger gebunden
Barca-Präsident Joan Laporta soll laut Medienberichten angedeutet haben, dass er Flick am liebsten bis zum Ende seines Mandats 2031 behalten würde. Dieser jedoch bevorzugt kürzere Verträge. Der Assistent von Bundestrainer Joachim Löw beim WM-Gewinn 2014 hatte Barca 2024 übernommen, neben zwei Meistertiteln feierte er mit dem Verein im vergangenen Jahr auch den Pokalsieg. In der Champions League scheiterte Barcelona in der laufenden Runde im Viertelfinale an Atlético Madrid.
„Der deutsche Trainer hat eine konkurrenzfähige Mannschaft geformt, die der Identität des Vereins treu bleibt, den nationalen Fußball dominieren und sich wieder einen Platz in der europäischen Spitze sichern kann“, hieß es in der Mitteilung: „Mit der Vertragsverlängerung gewährleistet der FC Barcelona die Kontinuität des Trainers und des Projekts.“
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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)
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