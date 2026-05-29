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Bericht: José Mourinho hat bei Real Madrid unterschrieben

Bericht: Mourinho hat unterschrieben

José Mourinhos Rückkehr zu Real Madrid soll perfekt sein. Einem Medienbericht zufolge hat der Portugiese bereits unterschrieben.
José Mourinho gibt erstmals offen bekannt, dass es Kontakt zwischen ihm und Real Madrid gab. Ob es tatsächlich zu einem Comeback von „The Special One“ bei den Königlichen kommt, wird sich voraussichtlich in der kommenden Woche entscheiden.
Julius Schamburg
José Mourinhos Rückkehr zu Real Madrid soll perfekt sein. Einem Medienbericht zufolge hat der Portugiese bereits unterschrieben.

José Mourinho kehrt nach 13 Jahren zu Real Madrid zurück und hat seinen neuen Vertrag offenbar bereits unterschrieben. Das berichtet das renommierte Blatt The Athletic, der Sportableger der New York Times.

Der Portugiese unterzeichnete demnach in Madrid einen Vertrag bis 2029.

Offizielle Verkündung wohl erst im Juni

Vorgestellt werden soll Mourinho allerdings erst nach den Präsidentschaftswahlen am 7. Juni. Der Kulttrainer gilt als die erste Wahl von Präsident Florentino Pérez, der eine Wiederwahl anstrebt.

Pérez wird bei den Wahlen vom Unternehmer Enrique Riquelme herausgefordert, der The Athletic erklärt haben soll, Mourinho sei wiederum nicht seine erste Wahl für den Cheftrainer-Posten.

Real Madrid muss wohl 3 Millionen Euro zahlen

Dem Bericht zufolge geht man allerdings davon aus, dass Pérez die Wahl gewinnen wird. Die Vorbereitungen für die Zusammenstellung von Mourinhos Trainerstab und den Sommertransferaktivitäten haben demnach bereits begonnen.

Mourinho hatte Real bereits von 2010 bis 2013 trainiert. Für die Madrilenen wird, übereinstimmenden Medienberichten zufolge, eine Ausstiegsklausel in Höhe von drei Millionen Euro an Benfica Lissabon fällig.

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