Real Madrid: Rückkehr von José Mourinho soll besiegelt sein

Julius Schamburg 16.05.2026 • 00:41 Uhr José Mourinho kehrt offenbar zu Real Madrid zurück. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist die offizielle Verkündung des Deals nur noch eine Frage der Zeit.

Es passiert wohl tatsächlich: Die Rückkehr von José Mourinho zu Real Madrid ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge besiegelt.

Laut talkSport ist sich Real mit Mourinho bereits einig. Die in Madrid ansässige Zeitung Marca schreibt: „Mourinho wird zu 99,9 Prozent der nächste Trainer von Real sein.“

So reagierte Mourinho auf die Gerüchte

Mourinho selbst hatte am Freitag zunächst noch den Wind aus den Segeln genommen. „Mit Real Madrid hatte ich keinen Kontakt. Weder mit dem Präsidenten noch mit irgendeiner wichtigen Person der Klubstruktur“, sagte der Benfica-Coach auf einer Pressekonferenz.

Lissabon wollte sogar mit dem Startrainer verlängern. „Ich habe am Mittwoch ein Angebot von Benfica zur Vertragsverlängerung erhalten. Das Angebot wurde meinem Berater übergeben, aber ich wollte es mir nicht ansehen, mich nicht darüber informieren und es auch nicht analysieren“, sagte Mourinho weiter – und heizte die Real-Gerüchte damit weiter an.

Mourinho wird Real drei Millionen Euro kosten

Real hatte Real bereits von 2010 bis 2013 trainiert. Für die Madrilenen würde wohl eine Ausstiegsklausel in Höhe von drei Millionen Euro fällig. Denn: Mourinho steht noch bis Sommer 2027 bei Benfica Lissabon unter Vertrag.