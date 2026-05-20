Bleibt Rashford dank Flick beim FC Barcelona?

Jakob Lüers 20.05.2026 • 17:21 Uhr Hansi Flick und der FC Barcelona stecken bereits in den Kaderplanungen für die kommende Spielzeit. Dabei soll der deutsche Coach nun vor allem auf zwei große Namen pochen, die, wenn möglich, im Klub gehalten werden sollen.

Wenige Tage nach seiner Vertragsverlängerung ist Barcelona-Coach Hansi Flick offenbar fest entschlossen, sowohl Marcus Rashford als auch Joao Cancelo über den Sommer hinaus im Verein zu halten.

Einem Bericht der in Katalonien ansässigen Tageszeitung Mundo Deportivo zufolge gilt der Deutsche als großer Fan beider Spieler, die in der laufenden Spielzeit im Trikot der Blaugrana überzeugen konnten. Die Krux: Sowohl Rashford als auch Cancelo sind nur ausgeliehen und kehren in diesem Sommer zu ihren Stammvereinen zurück – vorausgesetzt, Barca sieht von einer festen Verpflichtung ab.

Flick drängt wohl auf Rashford-Transfer

Eine feste Verpflichtung von Rashford, der aktuell noch bei Manchester United unter Vertrag steht, soll für Barca und Flick von oberster Priorität sein – der Coach drängt gegenüber Sportdirektor Deco wohl auf eine Verpflichtung.

Auch die in Madrid ansässige Marca bestätigt das Vorhaben und erklärt, für die Flügelpositionen sei Rashford nach einer „Marktanalyse“ die erste Wahl des Klubs. Man würde dort aktuell „keine andere Option in Betracht ziehen“, heißt es im Bericht weiter.

Um den Transfer tatsächlich zu realisieren, müsste Barca knapp 30 Millionen Euro nach Manchester überweisen – einen Preis, den der chronisch klamme Klub nur ungern hinblättern will. Doch Flick soll auf einen Verbleib Rashfords pochen – und auch der Spieler würde dem Verein wohl entgegen kommen.

Barca-Star will auf Gehalt verzichten

Um einen Wechsel finanziell stemmen zu können, sei der Engländer sogar bereit, auf einiges an Gehalt zu verzichten. Der 28-Jährige würde gerne in Katalonien bleiben, schließlich fühlt sich Rashford wohl und kann auch sportlich überzeugen: In dieser Saison steuerte er in 48 Partien 14 Tore sowie 14 Assists bei.

Etwas anders sieht die Lage bei Joao Cancelo aus: Der Portugiese, im Januar per Leihe von Al-Hilal aus Saudi-Arabien gekommen, verlässt Barca in der kommenden Woche in Richtung Weltmeisterschaft. Danach winkt – Stand jetzt – wieder die Wüste. Doch auch ihn soll Flick auf dem Zettel haben, schließlich wusste der 31-Jährige in seinem halben Jahr beim Klub mit zwei Toren und drei Vorlagen zu überzeugen.