Bewegende Gesten für trauernden Hansi Flick beim Clásico

Julius Schamburg 10.05.2026 • 21:18 Uhr Hansi Flick trauert um seinen Vater. Vor dem Clásico kommt es zu einem bewegenden Moment um den deutschen Coach. Die Fans und auch der Gegner beweisen Feingefühl.

Bewegender Moment vor dem Clásico: Im Camp Nou gab es beim Ligakracher zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid unmittelbar vor Anpfiff eine Gedenkminute.

Das Stadion erhob sich und die Fans hissten ihre Flaggen in Gedenken an Hansi Flicks verstorbenen Vater. Die Spieler versammelten sich am Mittelkreis, während über die Stadionlautsprecher elegische Musik erklang.

Hansi Flick trauert um seinen Vater

Auch Flick wurde im TV mit trauriger Miene eingeblendet. Nach der Schweigeminute gab es Applaus und „Hansi Flick“-Sprechchöre. Real-Star Jude Bellingham umarmte den Trainer der Katalanen.

Der frühere Bundestrainer trauert um seinen Vater. Spanischen Medienberichten zufolge soll Flick die Nachricht über den Tod seines Vaters am Morgen der Vereinsführung und seiner Mannschaft übermittelt haben.

„Wir teilen deinen Schmerz und stehen dir und deiner Familie in diesem schweren Moment bei“, hieß es in einem Statement des Vereins. Auch die Madrilenen sprachen kurz nach dem Bekanntwerden ihr Beileid aus.