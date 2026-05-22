David Alaba verlässt Real Madrid: "Wird immer sein Zuhause sein"

Julius Schamburg 22.05.2026 • 18:00 Uhr David Alaba wird Real Madrid verlassen. Seine Zeit bei den Königlichen geht im Sommer nach fünf Jahren zu Ende. Real-Präsident Florentino Pérez erinnert an einen ikonischen Moment.

David Alaba wird Real Madrid zum Saisonende nach fünf Jahren verlassen. Das gaben die Königlichen am Freitagnachmittag in einer offiziellen Mitteilung bekannt.

„Real Madrid möchte seine Dankbarkeit und all seine Zuneigung gegenüber einem Spieler zeigen, der Teil eines Teams war, das Teil einer der erfolgreichsten Phasen unserer Geschichte war“, schreibt der Verein.

David Alaba verlässt Real Madrid

Der Vertrag des Österreichers läuft im Sommer aus und wird nicht verlängert. Der ehemalige Bayern-Profi blickt auf eine erfolgreiche Zeit mit den Madrilenen zurück. Mit Real konnte er zweimal die Meisterschaft und zweimal die Champions League gewinnen.

Präsident Florentino Pérez dankte Alaba für seinen Einsatz und erinnerte an dessen „ikonischen Jubel“ auf dem Weg zum 14. Königsklassen-Titel der Vereinsgeschichte. „Real Madrid wird immer sein Zuhause sein“, sagte Pérez. Inzwischen hat Real die Champions League 15-mal gewonnen.

Alaba wird im Bernabéu verabschiedet

Alaba soll am Samstag im Rahmen des Ligaspiels gegen Athletic Bilbao im Bernabéu gebührend gefeiert und verabschiedet werden. Noch ist offen, wo der 33-Jährige seine Karriere fortsetzen wird.