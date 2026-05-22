David Alaba verlässt Real Madrid: "Wird immer sein Zuhause sein"

David Alaba wird Real Madrid zum Saisonende nach fünf Jahren verlassen. Das gaben die Königlichen am Freitagnachmittag in einer offiziellen Mitteilung bekannt.
Alaba-Abgang offiziell
„Real Madrid möchte seine Dankbarkeit und all seine Zuneigung gegenüber einem Spieler zeigen, der Teil eines Teams war, das Teil einer der erfolgreichsten Phasen unserer Geschichte war“, schreibt der Verein.
David Alaba verlässt Real Madrid
Der Vertrag des Österreichers läuft im Sommer aus und wird nicht verlängert. Der ehemalige Bayern-Profi blickt auf eine erfolgreiche Zeit mit den Madrilenen zurück. Mit Real konnte er zweimal die Meisterschaft und zweimal die Champions League gewinnen.
Präsident Florentino Pérez dankte Alaba für seinen Einsatz und erinnerte an dessen „ikonischen Jubel“ auf dem Weg zum 14. Königsklassen-Titel der Vereinsgeschichte. „Real Madrid wird immer sein Zuhause sein“, sagte Pérez. Inzwischen hat Real die Champions League 15-mal gewonnen.
Alaba wird im Bernabéu verabschiedet
Alaba soll am Samstag im Rahmen des Ligaspiels gegen Athletic Bilbao im Bernabéu gebührend gefeiert und verabschiedet werden. Noch ist offen, wo der 33-Jährige seine Karriere fortsetzen wird.
Seine Zeit in Madrid war auch von vielen Verletzungen geprägt: Ende 2023 erlitt Alaba einen Kreuzbandriss und fiel über ein Jahr aus. Ein Meniskusriss setzte ihn im Sommer 2025 erneut lange außer Gefecht. In dieser Saison bestritt Alaba nur 15 Pflichtspiele für Madrid.
Ab dem 11. Juni ist Alaba dennoch als Kapitän mit der österreichischen Nationalmannschaft bei der WM in Kanada, Mexiko und den USA im Einsatz.
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