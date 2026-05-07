Riesen-Wirbel! Handgemenge bei Real endet angeblich blutig

SPORT1 07.05.2026 • 16:39 Uhr Bei Real Madrid brodelt es offenbar weiterhin gewaltig. Auch am Donnerstag sollen zwei Spieler aneinandergeraten sein - für einen Akteur endet der Zoff offenbar im Krankenhaus.

Beim spanischen Rekordmeister herrscht Alarmstufe Rot. Wie die Marca berichtet, ist die Situation im Training von Real Madrid am Donnerstag erneut eskaliert – mit drastischen Folgen. Demnach musste Federico Valverde nach einem heftigen Zusammenstoß mit Aurélien Tchouaméni sogar ins Krankenhaus.

Auslöser soll eine verweigerte Geste am Morgen gewesen sein: Valverde habe Tchouaméni den Handschlag verweigert, die Stimmung sei sofort gekippt. Die ohnehin angespannte Atmosphäre in Valdebebas entlud sich laut dem Bericht nach der Einheit in einer weiteren, intern als „sehr ernst“ bewerteten Auseinandersetzung.

Teamkollegen und Mitglieder des Staffs mussten demnach eingreifen, um die beiden Mittelfeldspieler zu trennen. In dem Gerangel erlitt Valverde laut Marca – unbeabsichtigt und nicht ausgelöst durch einen Schlag seines Teamkollegen – eine Prellung samt Platzwunde. Eine offizielle Bestätigung der Königlichen, dass der Spieler daraufhin ins Krankenhaus musste, liegt bislang nicht vor.

Real Madrid: Krisensitzung nach Skandaltraining

Die Klubführung reagierte laut Marca umgehend. Nur wenige Minuten nach dem Vorfall soll es zu einer Krisensitzung in der Kabine gekommen sein, an der auch Generaldirektor José Ángel Sánchez teilnahm.

Intern werde der neue Zwischenfall dem Bericht zufolge als „viel schlimmer“ eingestuft als der Zusammenstoß am Vortag. Bereits am Mittwoch waren Valverde und Tchouaméni im Training aneinandergeraten. Dieses erste Scharmützel wurde auch von El País und Cadena SER bestätigt. Beide Medien berichteten allerdings, dass sich die Lage danach wieder beruhigt habe. Ob es nun tatsächlich zu einem Disziplinarverfahren kommt, ist bisher nicht offiziell bestätigt.