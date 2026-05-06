Nächster Zoff bei Real Madrid? Stars geraten wohl aneinander

SPORT1 06.05.2026 • 20:43 Uhr Bei Real Madrid kommt es wohl zur nächsten Auseinandersetzung im Training. Zwei Spieler sollen aneinandergeraten sein.

Bei Real Madrid liegen offensichtlich die Nerven blank! Wie die spanische Zeitung Marca berichtet, seien Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni im Training heftig aneinandergeraten. Auslöser soll ein Foul gewesen sein, das in einer hitzigen Diskussion mündete.

Es soll zu Schubsereien und lautstarken Wortgefechten gekommen sein. Die Auseinandersetzung verlagerte sich dem Bericht zufolge sogar in die Kabine.

Real Madrid: Nächster Zwischenfall im Team

Brisant: Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in diesen Tagen. Erst am Dienstag bestätigte Verteidiger Álvaro Carreras in einem Statement einen Zwischenfall mit einem Mitspieler, bezeichnete diesen aber als eine „eine einmalige Angelegenheit ohne Bedeutung„, die bereits geklärt sei. Bei dem besagten Mitspieler soll es sich Berichten zufolge um Antonio Rüdiger handeln.