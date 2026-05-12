Flick kritisiert Yamal nach Palästina-Aufreger

Der FC Barcelona feiert die dritte Meisterschaft in den vergangenen vier Jahren – und das ausgerechnet nach einem souveränen 2:0-Sieg im Clásico gegen Real Madrid.
Flick rügt Yamal
Fortgesetzt wurden die Feierlichkeiten auf der anschließenden Meisterparade. Während die Spieler vor schätzungsweise 750.000 Fans auf dem Mannschaftsbus feierten, sorgte eine Szene für Aufregung.
Superstar Lamine Yamal nahm aus der Menge eine palästinensische Flagge entgegen und schwenkte diese für kurze Zeit. Unter Berufung auf anonyme Quellen schrieb The Athletic von einem spontanen Einfall des 18 Jahre alten Spaniers.
Auf Instagram postete Yamal später ein Foto, das ihn mit der Flagge zeigt. Eine Entscheidung, die mit Blick auf den andauernden Konflikt zwischen Israel und Palästina im Netz heiß diskutiert wurde.
Flick über Yamal-Aktion: „Gefällt mir nicht“
Auch Barca-Trainer Hansi Flick äußerte sich am Dienstag kritisch zu dem Vorfall. „Dass Lamine mit der palästinensischen Flagge aufgetreten ist, gefällt mir nicht“, meinte er auf einer Pressekonferenz und erklärte: „Ich habe mit ihm gesprochen, und wenn er das tun will, ist das seine Entscheidung. Er ist 18 Jahre alt. Er ist volljährig.“
Weiter sagte der ehemalige Bundestrainer: „Man muss berücksichtigen, was die Menschen von uns erwarten. Was ich gestern gesehen habe, war sehr bewegend. Die Leute waren sehr glücklich, wir sind hier, um Fußball zu spielen und den Menschen Freude zu bereiten. Ich bin stolz auf das Team.“
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