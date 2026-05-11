Mit Hansi Flick: So feiert der FC Barcelona die Meisterschaft

SID 11.05.2026 • 21:36 Uhr Der FC Barcelona rollt zur Siegerparade durch die Straßen. Die Stadt ist im Ausnahmezustand. Auch Hansi Flick feiert mit und meldet sich nach dem Tod seines Vaters zu Wort.

Lamine Yamal und Robert Lewandowski schossen immer wieder mit Konfetti-Kanonen, Raphinha passte auf die Meistertrophäe auf – und der Architekt des Erfolgs gab den stillen Beobachter: Hansi Flick hat sich am Tag nach dem Tod seines Vaters bei der großen Siegerparade des FC Barcelona eher im Hintergrund gehalten.

Der deutsche Trainer stand zwar mit seinen Spielern auf dem Cabrio-Bus mit der Aufschrift „Campions“, verzichtete aber trotz zeitweiser Sprechchöre der Fans mit schwarzer Basecap und dunkler Sonnenbrille auf große Jubelposen.

Flick: „Mir geht es sehr gut“

Flick mischte sich vor allem unter seinen Staff um die Assistenztrainer Markus Sorg, Thiago Alcántara oder Toni Tapalovic. Hin und wieder zeigte er den gehobenen Daumen in Richtung Fans oder warf ihnen Luftküsse zu, zwischenzeitlich gönnte er sich auch ein Kaltgetränk.

„Mir geht es sehr gut“, sagte er kurz und knapp bei Barca TV. Lewandowski, der als Abgangskandidat gilt, saß über die gesamte Strecke freudestrahlend auf der Front des Busses und tat sich zusammen mit Torhüter Wojciech Szczesny als Anführer der Party-Gesellschaft hervor.

Die Parade führte am Tag nach dem 2:0 im Clasico gegen Real Madrid vom Camp Nou aus ins Stadzentrum, wo es Zwischenstopps am Platz Josep Tarradellas/Berlín, in Balmes/Gran Via und am Consell de Cent gab.

Vier Stunden Party-Tour durch Barcelona

Nach einem Rundkurs endete die Party-Tour nach mehr als vier Stunden wieder am Camp Nou. An der Strecke standen die Fans teilweise in Zehnerreihen, skandierten immer wieder „Campeones, Campeones“. Laut spanischer Medienberichte versammelten sich Hunderttausende Menschen für die Feier in der Stadt.

„Es ist unglaublich, die Fans sind immer bei uns“, sagte Yamal: „Man denkt, es ist ein Montag, man ist in Barcelona und die Leute haben Arbeit, aber sie sind immer hier bei uns.“