Flick adelt Lewy: "Beste Nummer 9 der Welt"

SID 18.05.2026 • 10:46 Uhr Robert Lewandowski erlebt einen emotionalen Abschied beim FC Barcelona. Großes Lob gibt es auch von Trainer Hansi Flick.

Nach einem der wohl emotionalsten Augenblicke seiner Karriere kehrte Robert Lewandowski zu später Stunde noch ein letztes Mal auf den Rasen des legendären und menschenleeren Camp Nou zurück. Arm in Arm mit seiner Frau Anna genoss der 37-Jährige im Mittelkreis den Moment.

„Es war mir eine Ehre, für diesen Verein zu spielen. Heute verabschiede ich mich, aber Barcelona wird immer in meinem Herzen bleiben“, hatte der Pole zuvor nach seinem letzten Heimspiel für den FC Barcelona über das Stadionmikrofon gesagt.

Flick adelt Lewandowski: „Werden ihn vermissen“

„Ich habe viele Jahre mit Robert zusammengearbeitet, er ist ein Freund. Es war ein perfekter, sehr emotionaler Abschied, den wir nie vergessen werden“, würdigte auch der deutsche Trainer Hansi Flick den Stürmer.

Lewandowski habe „eine besondere Verbindung zu den Menschen hier. Er ist ein fantastischer Mensch und ein Weltklassespieler, ich kann nur Danke sagen. Natürlich werden wir ihn vermissen, er hat uns Tore und Titel beschert, er ist ein guter Mensch, aber dass Spieler gehen, gehört zum Fußball dazu“, sagte Flick, der Lewandowski bereits bei den Bayern gecoacht hatte.

Schon bei seiner Auswechslung in der 84. Minute beim 3:1 (1:0) gegen Real Betis am vorletzten La-Liga-Spieltag hatte es minutenlange Ovationen und Sprechchöre für den Polen gegeben.

Wer folgt auf Lewandowski? „Wir wissen, was wir wollen“

Nach dem Abpfiff wurde Lewandowski, der 2022 vom FC Bayern gekommen war, von seinen Teamkollegen durch die Luft geworfen, durfte durch einen Spalier laufen und vergoss die ein oder andere Träne.

Mit Familie und Freunden posierte er auf der Südtribüne, dort hingen zwei Banner – eines auf Katalanisch: „Robert, amb tu va començar tot“ („Robert, alles begann mit dir“) und eines auf Polnisch: „Vziekuje, Lewy“ („Danke, Lewy“).