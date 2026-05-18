Lewandowski-Abschied mit Tränen: "Er brachte alle zum Weinen"

Niklas Senger 18.05.2026 • 08:21 Uhr Robert Lewandowski wird den FC Barcelona verlassen. Der Abschied des Torjägers wird noch einmal emotional.

Der FC Barcelona gewinnt im letzten Heimspiel der Saison mit 3:1 gegen Betis Sevilla. Im Mittelpunkt stand beim bereits feststehenden Meister jedoch Torjäger Robert Lewandowski.

Seit Samstag ist offiziell, dass Lewandowski seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und die Katalanen nach vier Jahren verlassen wird. Bei seinem Abschied wurde es am Sonntag noch einmal besonders emotional.

In der 84. Spielminute wurde Lewandowski von Trainer Hansi Flick ausgewechselt, damit das heimische Publikum den Torjäger noch einmal feiern kann. Unter dem Beifall der Fans und Standing Ovations konnte der Pole seine Tränen nicht zurückhalten, während er den Platz verließ. Auf dem Feld verabschiedete sich Lewandowski mit zahlreichen Umarmungen von seinen Mitspielern.

Fans und Mitspieler feiern Lewandowski

Schon vor dem Spiel hatten viele Barca-Anhänger rund um das Stadion den Namen Lewandowski skandiert. Dies setzte sich auch während der Partie, die Lewandowski zum vierten Mal in dieser Saison als Kapitän bestritt, immer wieder fort. Schließlich musste die Nummer 9 sogar von der Bank noch einmal aufstehen, um sich für die Zuneigung der Fans zu bedanken.

Dass der Abend ganz im Licht von Robert Lewandowski stand, zeigte sich auch nach dem Abpfiff. Zum krönenden Abschluss wurde der Stürmer von seinen Teamkollegen in die Luft geworfen, ehe seine Ehefrau und die beiden Töchter auf dem Rasen dazustießen. Von den Klub-Bossen erhielt Lewandowski zudem ein Geschenk.

Lewandowski sorgt für Gänsehaut-Moment

Der Pole griff auch selbst zum Mikrofon und bedankte sich herzlich. „Lewandowskis Rede, die alle Barca-Fans zum Weinen gebracht hat“, titelte die Marca dazu.

„Vielen Dank, dass ihr heute gekommen seid, es ist ein sehr aufregender Tag. Es ist sehr aufregend und sehr schwer“, begann Lewandowski.

„Als ich hierherkam, wusste ich, dass der Verein großartig ist, aber dank eurer Unterstützung war es einfach unglaublich. Vom ersten Tag an habe ich mich in Barcelona und auf diesem Platz zu Hause gefühlt. Danke an meine Teamkollegen, Trainer und alle Mitarbeiter des Vereins. Es war mir eine Ehre, für diesen Verein zu spielen.“

Man habe „großartige Momente erlebt. Ich bin sehr stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Heute verabschiede ich mich, aber ich werde euch immer in meinem Herzen tragen. Einmal Barca, immer Barca. Vielen Dank, Visca Barca und Visca Catalunya.“ Anschließend wurde er durch ein Ehrenspalier bis zur Kabine geleitet.

Es sollte aber nicht sein letzter Moment im Camp Nou sein. Wie Bilder zeigen, saß er später noch alleine im Mittelkreis und nahm still Abschied.

„Eine Legende von Barca“ verlässt den Klub

Lewandowski war 2022 vom FC Bayern nach Barcelona gewechselt und stellte folglich auch in Spanien seine Qualitäten unter Beweis. In 192 Pflichtspielen traf der Stürmer 119-mal, dazu kommen drei spanische Meisterschaften und ein Pokalsieg.

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Wie beliebt Lewandowski in Barcelona ist, zeigte sich zudem in den sozialen Medien. Bei Instagram widmete der Klub dem Polen gleich mehrere Beiträge. „Eine Legende von Barca. Danke für alles Lewy“, „wir werden dich so vermissen“ oder „einer von uns, für immer“, lauteten die Kommentare des Klubs.