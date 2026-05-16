Torjäger Robert Lewandowski wird den spanischen Fußball-Meister FC Barcelona zum Saisonende verlassen. Dies teilten der Stürmer und der Verein am Samstag mit. Demnach wird der Pole seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern.
Lewandowski-Entscheidung gefallen!
„Kam als Star. Geht als Legende. Danke, Robert Lewandowski, für jedes Tor, jeden Kampf und jeden magischen Moment in diesen Farben“, schrieb Barca auf X zum bevorstehenden Abschied von Lewandowski.
Wohin es den 37-Jährigen nach vier Jahren in Barcelona zieht, ist noch unklar. Gerüchten zufolge sind Al-Hilal aus Saudi-Arabien und Chicago Fire aus der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) interessiert.
Lewandowski mit 119 Treffern für Barca
„Nach vier Jahren voller Herausforderungen und harter Arbeit ist es Zeit, weiterzuziehen“, schrieb Lewandowski auf Instagram. „Ich gehe mit dem Gefühl, dass die Mission erfüllt ist.“
2022 war der Angreifer vom FC Bayern München gekommen, in bis dato 191 Einsätzen erzielte er 119 Tore. Lewandowski gewann mit Barca drei Meisterschaften, drei Supercups und einmal die Copa del Rey.
In der laufenden Saison, in der das Team von Trainer Hansi Flick bereits als Champion in La Liga feststeht, steht Lewandowski bislang bei 13 Treffern in 29 Spielen.
Am Sonntag (ab 21.15 Uhr im LIVETICKER) könnte Lewandowski beim Heimspiel gegen Betis Sevilla vor den eigenen Fans im Camp Nou Abschied nehmen, am kommenden Samstag folgt der Saisonabschluss beim FC Valencia.
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