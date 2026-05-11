Lewandowski lässt Zukunft offen

Niklas Senger 11.05.2026 • 14:47 Uhr Bleibt er oder geht er? Die Zukunft von Robert Lewandowski ist wenige Wochen vor seinem Vertragsende beim FC Barcelona ungewiss. Nach dem Gewinn der spanischen Meisterschaft erklärt der Pole den aktuellen Stand.

Die Feierlichkeiten nach dem souveränen 2:0-Sieg des FC Barcelona im Clásico gegen Real Madrid und der daraus resultierende Gewinn der spanischen Meisterschaft waren noch im vollen Gange, als Robert Lewandowski seinen Blick bereits wieder auf seine ungewisse Zukunft werfen musste.

Der Vertrag des 37-Jährigen läuft bei Barca am 30. Juni aus. Wie geht es dann weiter? „Das wird sich zeigen“, sagte Lewandowski am Sonntag bei Canal+ Polen. Einen Verbleib in Barcelona stellte der Stürmer dabei genauso in Aussicht wie ein neues Kapitel in seiner erfolgreichen Karriere.

„Ich werde wohl abwarten, bis sich verschiedene Optionen ergeben, und dann entscheiden, was für mich und meine Familie das Beste ist – es wird also wohl noch ein bisschen dauern“, erklärte Lewandowski.

Anschließend betonte der Pole erneut die enge Verbindung zwischen sportlicher Karriere und Familie. „Man kann das eine nicht vom anderen trennen, denn alles ist wichtig“, meinte er und fügte an: „Ich glaube, letztendlich geht es darum, das zu wählen, was wir für das Beste halten. Und diesen Weg werden wir gehen.“

Lockt Mega-Gehalt Lewandowski in die MLS?

In dieser Saison kommt Lewandowski wettbewerbsübergreifend bislang auf 34 Einsätze und erzielte dabei 18 Tore. Vor allem in La Liga war er mit nur 14 Startelfeinsätzen jedoch häufig als Joker gefragt.