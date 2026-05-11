Die Feierlichkeiten nach dem souveränen 2:0-Sieg des FC Barcelona im Clásico gegen Real Madrid und der daraus resultierende Gewinn der spanischen Meisterschaft waren noch im vollen Gange, als Robert Lewandowski seinen Blick bereits wieder auf seine ungewisse Zukunft werfen musste.
Lewandowski lässt Zukunft offen
Der Vertrag des 37-Jährigen läuft bei Barca am 30. Juni aus. Wie geht es dann weiter? „Das wird sich zeigen“, sagte Lewandowski am Sonntag bei Canal+ Polen. Einen Verbleib in Barcelona stellte der Stürmer dabei genauso in Aussicht wie ein neues Kapitel in seiner erfolgreichen Karriere.
„Ich werde wohl abwarten, bis sich verschiedene Optionen ergeben, und dann entscheiden, was für mich und meine Familie das Beste ist – es wird also wohl noch ein bisschen dauern“, erklärte Lewandowski.
Anschließend betonte der Pole erneut die enge Verbindung zwischen sportlicher Karriere und Familie. „Man kann das eine nicht vom anderen trennen, denn alles ist wichtig“, meinte er und fügte an: „Ich glaube, letztendlich geht es darum, das zu wählen, was wir für das Beste halten. Und diesen Weg werden wir gehen.“
Lockt Mega-Gehalt Lewandowski in die MLS?
In dieser Saison kommt Lewandowski wettbewerbsübergreifend bislang auf 34 Einsätze und erzielte dabei 18 Tore. Vor allem in La Liga war er mit nur 14 Startelfeinsätzen jedoch häufig als Joker gefragt.
Ein Bericht von Mundo Deportivo hatte Lewandowski zuletzt mit einem Wechsel zu MLS-Klub Chicago Fire in Verbindung gebracht. Deren Sportdirektor Gregg Broughton hatte das Interesse an Lewandowski bereits öffentlich bestätigt. Im Raum stehe dabei ein wahnsinniges Gehalt, das mit Boni auf bis 20 Millionen Euro ansteigen könnte.
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach