Joachim Löw wendet sich nach Schicksalsschlag an Hansi Flick

SID 11.05.2026 • 16:00 Uhr Der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw lobt seinen langjährigen Assistenten Hansi Flick. Er sei "der total richtige Mann für Barcelona", sagt Löw. Zudem spricht er ihm nach dem Tod von Flicks Vater Mut zu.

Joachim Löw hat seinem langjährigen Assistenten Hansi Flick zum erneuten Gewinn der spanischen Fußball-Meisterschaft gratuliert.

„Er ist der total richtige Mann für Barcelona. Mit seiner Denkweise und seiner Idee vom Spiel passt er genau dorthin. Er leistet großartige Arbeit“, sagte der ehemalige Bundestrainer am Montag in Berlin.

Flick hatte am Sonntag durch ein 2:0 gegen den Erzrivalen Real Madrid in seinem zweiten Jahr als Barca-Coach zum zweiten Mal die Liga gewonnen. „So wie Barcelona spielt, ist es manchmal Fußball von einem anderen Stern. Das macht mir Freude in meinem Herzen“, sagte Löw.

Löw leidet mit Flick: „Unfassbar traurige Nachricht“

Flick war von 2006 bis 2014 Löws Co-Trainer beim Deutschen Fußball-Bund, gemeinsam wurden beide 2014 in Brasilien Weltmeister. Löw äußerte am Montag auch Mitgefühl für Flick, dessen Vater wenige Stunden vor dem Spiel gegen Real verstorben war. „Die Nachricht hat mich betroffen gemacht. Hansi hat eine sehr enge Beziehung zu seiner Familie“, sagte Löw.