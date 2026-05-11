Joachim Löw wendet sich nach Schicksalsschlag an Hansi Flick

Joachim Löw hat seinem langjährigen Assistenten Hansi Flick zum erneuten Gewinn der spanischen Fußball-Meisterschaft gratuliert.
Löw leidet emotional mit Flick
„Er ist der total richtige Mann für Barcelona. Mit seiner Denkweise und seiner Idee vom Spiel passt er genau dorthin. Er leistet großartige Arbeit“, sagte der ehemalige Bundestrainer am Montag in Berlin.
Flick hatte am Sonntag durch ein 2:0 gegen den Erzrivalen Real Madrid in seinem zweiten Jahr als Barca-Coach zum zweiten Mal die Liga gewonnen. „So wie Barcelona spielt, ist es manchmal Fußball von einem anderen Stern. Das macht mir Freude in meinem Herzen“, sagte Löw.
Löw leidet mit Flick: „Unfassbar traurige Nachricht“
Flick war von 2006 bis 2014 Löws Co-Trainer beim Deutschen Fußball-Bund, gemeinsam wurden beide 2014 in Brasilien Weltmeister. Löw äußerte am Montag auch Mitgefühl für Flick, dessen Vater wenige Stunden vor dem Spiel gegen Real verstorben war. „Die Nachricht hat mich betroffen gemacht. Hansi hat eine sehr enge Beziehung zu seiner Familie“, sagte Löw.
Flick hatte trotzdem im Clásico auf der Bank gesessen. „Es war für ihn sicher ein Wechselbad der Gefühle. Diese unfassbar traurige Nachricht – und abends dann das schöne Gefühl, dass die Mannschaft alles aus diesem Spiel macht und Meister wird“, sagte Löw.
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