Mourinho weist Real-Gerüchte zurück

SPORT1 10.05.2026 • 14:20 Uhr José Mourinho will nach wie vor nicht über seine Zukunft sprechen. Gerüchte über Kontakte zu Real Madrid weist der 63-Jährige zurück – lässt sich aber eine Hintertür offen.

José Mourinho bleibt ein Meister der Andeutungen. Zwei Tage vor dem Ligaduell seines Benfica Lissabon gegen den SC Braga stellte sich der portugiesische Trainer der Presse – und wich erneut allen Fragen nach seiner Zukunft aus.

Gerüchte um eine Rückkehr zu Real Madrid begleiten den 63-Jährigen bereits seit Wochen. Doch Mourinho stellte klar: „Ich habe mit niemandem bei Real gesprochen. In der Schlussphase einer Saison rede ich mit keinem Klub.“

Damit erstickte der Coach Spekulationen im Keim. Erst nach dem letzten Ligaspiel am kommenden Samstag gegen Estoril werde er frei sein, um Gespräche zu führen. Bis dahin gelte seine volle Konzentration einzig und allein Benfica, betonte er.

Real wirbelt Gerüchte um Mourinho auf

Spanische Medien hatten zuletzt von angeblichen Treffen zwischen Mourinho und Vertretern der Königlichen berichtet. Übereinstimmenden Berichten zufolge sondiert Real für die kommende Spielzeit mehrere Kandidaten – Mourinho soll dabei ganz oben auf der Liste stehen.

Der Portugiese reagiert auf diese Gerüchte gewohnt kühl und verweist auf die Spielregeln des Geschäfts: „In unserer Branche sind es die Klubs, die den ersten Schritt machen“, erklärte er und fügte hinzu: „Alles, was über Treffen oder Telefonate berichtet wurde, ist Spekulation.“

Sollte es zu einem Angebot aus Madrid kommen, wäre es für ihn die zweite Amtszeit im Bernabéu, nachdem er die Blancos bereits von 2010 bis 2013 trainiert hatte. Vom Gedanken daran will er sich öffentlich jedoch nicht ablenken lassen.

Mourinho will Optionen prüfen

Sein Fahrplan ist klar definiert. Am 16. Mai endet für Benfica die Liga-Saison, anschließend will sich Mourinho „eine Woche Zeit nehmen“, um mögliche Optionen zu prüfen. Erst dann werde er entscheiden, wie es weitergehe.

Über Details seines Vertrages in Lissabon schwieg er sich aus. Fest steht: Benfica verpflichtete den Erfolgscoach erst vor Beginn der laufenden Spielzeit – sein Einfluss ist unübersehbar. Zunächst zählt für Mourinho jedoch der Platz. Gegen den formstarken SC Braga will Benfica Rang zwei und Prestige verteidigen. „Das Team ist bereit, wir denken nur an drei Punkte“, versicherte der Trainer.