Real Madrid: Spektakuläre Rückkehr von José Mourinho rückt näher

Julius Schamburg 08.05.2026 • 19:26 Uhr José Mourinho wird mit einer Rückkehr zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Noch steht der Kult-Trainer bei Benfica Lissabon unter Vertrag, was sich allerdings schon bald ändern könnte.

Die Anzeichen verdichten sich: José Mourinho steht offenbar vor einer Rückkehr zu Real Madrid.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll es bereits Kontakt zwischen dem Star-Trainer und den Königlichen gegeben haben. Mourinho sei bereit für eine Rückkehr zu Real – der Verein, den er schon von 2010 bis 2013 trainierte.

Real Madrid müsste Ausstiegsklausel für Mourinho ziehen

Das letzte Wort soll allerdings Präsident Florentino Pérez haben. Dem 79-Jährigen wird zwar ein gutes Verhältnis zu Mourinho nachgesagt, fraglich ist allerdings, ob er dem Portugiesen auch ein Mitspracherecht bei Transfers einräumt. Sky-Berichten zufolge fordert Mourinho nämlich „volle Kontrolle und großes Mitspracherecht bei Transfers“.

Ein weiterer entscheidender Punkt dürfte die Ausstiegsklausel sein, die Real bei einem Engagement wohl zahlen müsste. Denn: Mourinho steht noch bis Sommer 2027 bei Benfica Lissabon unter Vertrag.

Für drei Millionen Euro würde Benfica Mourinho wohl ziehen lassen. Die Klausel kann von Saisonende bis Ende Mai gezogen werden.

Eklat im Training hat Konsequenzen

Auch der sportliche Erfolg blieb unter Xabi-Alonso-Nachfolger Álvaro Arbeloa aus. Der Spanier kommt nach 24 Partien auf einen Punkteschnitt von lediglich 1,96 Punkten, und Real steht vor einer titellosen Saison.