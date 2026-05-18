Benfica kämpft um Mourinho! Präsident Costa schaltet sich ein

SID 18.05.2026 • 07:49 Uhr Der portugiesische Rekordmeister Benfica Lissabon würde den Starcoach José Mourinho gerne halten, doch der räumt unverblümt Kontakt zu den Königlichen ein.

Der portugiesische Fußball-Rekordmeister Benfica Lissabon will um José Mourinho kämpfen und einen Wechsel des Startrainers zurück zu Real Madrid mit aller Macht verhindern.

„José Mourinho ist der Trainer von Benfica – solange nicht das Gegenteil bewiesen ist“, sagte Präsident Rui Costa dem TV-Sender RTP Notícias.

Allerdings gab der frühere Profi zu, dass es nun an Mourinho läge „zu entscheiden“, ob er das Angebot zur Verlängerung seines bis 2027 laufenden Vertrages annehme, das ihm Benfica in der vergangenen Woche unterbreitet hatte. „Was alles Übrige betrifft, so werde ich diese Woche mit den Benfica-Fans sprechen, um eine Bilanz der Saison zu ziehen“, ergänzte Costa.

Klausel würde Mourinho Real-Rückkehr ermöglichen

Mourinho hat die Möglichkeit, in den zehn Tagen nach dem letzten Saisonspiel am vergangenen Samstag (3:1 bei GD Estoril Praia), aus seinem Vertrag auszusteigen. In diesem Fall würde eine Ablöse in Höhe von angeblich drei Millionen Euro fällig.

Mourinho hatte nach dem Saisonabschluss mit Platz drei eingeräumt, dass Benfica ihm ein „hervorragendes Angebot“ unterbreitet habe. Gleichzeitig gestand er Gespräche zwischen seinem Berater Jorge Mendes und Real ein, das den 63-Jährigen nach einer chaotischen Saison gerne zurückholen würde.

Es sei jedoch ebenfalls richtig, dass er selbst bislang weder mit Real-Boss Florentino Pérez, „noch mit irgendjemandem aus der Vereinsführung gesprochen habe“, betonte Mourinho. „Aber ich bin nicht dumm… zwischen dem Verein und Jorge bestehen Kontakte.“ Diese würden im Laufe dieser Woche „auch auf mich ausgeweitet werden“.

Real? „Geht darum, was sie von mir erwarten“

Eine Rückkehr nach Madrid sei aber nicht ausgemacht. „Es hängt vom Angebot ab. Es geht nicht um mehr oder weniger Euro, sondern vielmehr darum, was sie von mir erwarten – und ob ich in der Lage bin, das zu erfüllen, was sie vorschlagen, und dem von ihnen skizzierten Anforderungsprofil gerecht zu werden.“