Nach Eklat: Valverde zurück im Training

Federico Valverde hat den nächsten Schritt zurück Richtung Normalität gemacht. Im Vormittagstraining von Real Madrid absolvierte der Uruguayer nun wieder Teile der Einheit mit dem Team.
Valverde nach Eklat zurück
Er machte bei Übungen mit niedriger Intensität wie Rundläufen und Torschussübungen mit. Strikt nach Vorgabe der Mediziner ließ er alles aus, was Kontakt beinhalten könnte. Eine Kadernominierung gegen Athletic Bilbao am letzten Spieltag ist laut Bericht der Marca möglich, hängt aber von der finalen Freigabe ab.
Nach dem Zwischenfall im Training mit Aurelien Tchouaméni und dem diagnostizierten Schädel-Hirn-Trauma war der Uruguayer vorsorglich im Krankenhaus, Real Madrid setzte sofort das übliche Protokoll mit Ruhe und engmaschiger Kontrolle an.
Real Madrid greift nach Zwischenfall durch
Der Klub reagierte auch intern hart: Nach der Eröffnung von Disziplinarverfahren wurden beide Profis mit jeweils 500.000 Euro Geldstrafe belegt, verbunden mit gegenseitigen Entschuldigungen. Valverde selbst hatte zuvor den Gerüchten über Handgreiflichkeiten widersprochen: „Mein Mitspieler hat mich zu keinem Zeitpunkt geschlagen.“
Andrij Lunin fehlte weiter krankheitsbedingt, Dean Huijsen trainierte nach überstandenem Infekt wieder normal mit der Mannschaft. Real trifft am Wochenende am vorletzten Spieltag im Ramon Sanchez-Pizjuan auf den FC Sevilla.
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