Nach Eklat: Valverde zurück im Training

SPORT1 15.05.2026 • 14:04 Uhr Nach seiner Auseinandersetzung mit Teamkollege Aurelien Tschouaméni und erlittenem Schädel-Hirn-Trauma steht Federico Valverde wieder mit der Mannschaft auf dem Platz. Allerdings absolviert er zunächst nur Teile des Trainings.

Federico Valverde hat den nächsten Schritt zurück Richtung Normalität gemacht. Im Vormittagstraining von Real Madrid absolvierte der Uruguayer nun wieder Teile der Einheit mit dem Team.

Er machte bei Übungen mit niedriger Intensität wie Rundläufen und Torschussübungen mit. Strikt nach Vorgabe der Mediziner ließ er alles aus, was Kontakt beinhalten könnte. Eine Kadernominierung gegen Athletic Bilbao am letzten Spieltag ist laut Bericht der Marca möglich, hängt aber von der finalen Freigabe ab.

Nach dem Zwischenfall im Training mit Aurelien Tchouaméni und dem diagnostizierten Schädel-Hirn-Trauma war der Uruguayer vorsorglich im Krankenhaus, Real Madrid setzte sofort das übliche Protokoll mit Ruhe und engmaschiger Kontrolle an.

Real Madrid greift nach Zwischenfall durch