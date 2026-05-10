Real--Madrid-Insider: Dann könnte Toni Kroos zurückkehren

Raphael Weber , Philipp Heinemann 10.05.2026 • 14:20 Uhr Toni Kroos soll mit Real Madrid über eine Rückkehr in der Führungsebene verhandeln. Ein Insider erklärt bei SPORT1, was es dafür braucht - und wo er aktuell das Problem bei den Königlichen sieht.

Bei Real Madrid dürfte nach einer chaotischen Saison, die aller Voraussicht nach erneut ohne Titel enden wird, im Sommer die eine oder andere Veränderung anstehen. Kommt auch Toni Kroos zurück, womöglich auf einer wichtigen Position in der sportlichen Führung?

Berichte über einen solchen Plan gibt es seit Mitte April. Kroos selbst wollte sich bislang dazu nicht konkret äußern, legte sich beim Laureus wegen Fragen zu Real gar mit einem Reporter an. Real-Insider Miguel Gutierrez hält im Gespräch mit SPORT1 eine Rückkehr des einst gefeierten Mittelfeldregisseurs zu den Königlichen aber für wahrscheinlich.

Real-Madrid-Insider: Dann könnte Kroos zurückkommen

„Wenn Toni gewisse Kompetenzen bekommt, auch gewisse Entscheidungskompetenzen, dann kann ich mir das schon vorstellen. Er ist ja bei den Fans super beliebt, hat ein unglaublich hohes Standing hier. Und er hat einen Namen. Und bei Real läuft vieles über Namen“, sagt Gutierrez, der bei Real auf dem Trainingsgelände ein und aus geht.

Für den Experten ist aber eines klar: „Toni ist keiner, der nur als eine Art Botschafter kommt, um Hände zu schütteln. Das wird er sich nicht antun. Aber wenn er im Management eine Position bekäme, wo er in gewisser Weise auch entscheiden könnte, dann könnte ich mir das schon gut vorstellen.“

Zuletzt hatte The Athletic berichtet, der 36-Jährige befinde sich in konkreten Gesprächen mit seinem Ex-Klub, um dort eine tragende Rolle zu übernehmen. Nach wie vor soll nicht ganz klar sein, wie genau Kroos‘ Rolle bei den Madrilenen aussehen könnte.

Klar ist aber: Der Weltmeister von 2014 soll in die sportlichen Belange eingebunden werden – womöglich auf ähnlichem Wege wie früher Zinédine Zidane. Dieser war einst in beratender Funktion nach Madrid zurückgekehrt, ehe er auch als Trainer große Erfolge feierte.

So könnte Kroos‘ Rolle bei Real aussehen

In Kroos, so heißt es in dem Bericht weiter, sehe Real eine wertvolle Verstärkung mit Blick auf die Kaderplanung, aber auch als Repräsentant und Unterstützer im täglichen Trainingsalltag. Man schätze seine Expertise und seinen Charakter sowie sein Verständnis von den Vorgängen in einer anspruchsvollen Kabine.

Gutierrez verweist im Gespräch mit SPORT1 aber auch auf eine schwierige Komponente bei einer Kroos-Rückkehr nach Madrid, wo er noch bis 2024 auf dem Platz gestanden hatte: „Was ein bisschen problematisch wäre: Da sind ja noch viele Jungs, mit denen er noch selbst gespielt hat. Und dann müsstest du über Freunde, Kameraden mit entscheiden. Das ist schon eine Herausforderung.“

„Am Ende entscheidet alles Florentino Pérez, der 79 Jahre alt ist“

Sollte es zu einer Rückkehr kommen, soll Kroos eng mit dem mächtigen Klubpräsidenten Florentino Pérez, Geschäftsführer José Angel Sánchez und Chefscout Juni Calafat zusammenarbeiten.

Gutierrez sieht die aktuelle Führung in ihrer Machtverteilung durchaus kritisch. „Es gibt keinen richtigen Sportvorstand, keinen Sportdirektor. Es gibt keine klare Struktur, und am Ende entscheidet alles Florentino Pérez, der 79 Jahre alt ist“, erklärt der Insider.