Real Madrid lockt! Benfica sucht wohl schon Mourinho-Ersatz

SPORT1 09.05.2026 • 11:04 Uhr In Lissabon rechnet man mit einem Abgang von José Mourinho zu Real Madrid. Benfica buhlt wohl schon um einen neuen Coach.

Die Trainersuche von Real Madrid bringt Bewegung in ganz Europa. Während sich die Königlichen nach dem absehbaren Ende der kurzen Amtszeit von Álvaro Arbeloa nach einem neuen Chefcoach umsehen, rückt José Mourinho immer stärker in den Fokus. Der portugiesische Rekordmeister Benfica, aktueller Arbeitgeber von Mourinho, will aber nicht untätig zusehen, sollte sein aktueller Erfolgstrainer tatsächlich Richtung Bernabéu abheben. Die traditionsreiche Sportzeitung A Bola schrieb am Freitag, Präsident Rui Costa habe bereits konkrete Schritte eingeleitet, um einen Nachfolger zu finden.

Marco Silva als Wunschlösung

Erster Name auf der Liste ist demnach Marco Silva. Der 48-Jährige hat sich mit mutigem Offensivfußball beim FC Fulham in der Premier League einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Seit seinem Amtsantritt führte er die Cottagers aus der Championship bis in die obere Tabellenhälfte der englischen Eliteklasse. Seine Philosophie – aggressives Pressing, hohe Ballbesitzphasen, schnelle Flügelangriffe – passe laut A Bola „perfekt zu Benficas DNA“.

Silva selbst hält sich bedeckt. „Ich konzentriere mich komplett auf Fulham und unsere Saisonziele“, sagte er jüngst bei Sky Sports. Dennoch soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund sieben Millionen Euro existieren, die Benfica aktivieren könnte. Finanziell wäre das für die Lisboetas machbar, erst recht wenn die von Madrid gezahlte Ablöse für Mourinho in die Kassen fließt.

Leicht wird die Mission nicht. Fulham-Eigentümer Shahid Khan plant langfristig mit Silva, dessen Vertrag bis 2028 läuft. Zudem soll auch Chelsea den Portugiesen auf dem Zettel haben, falls die Blues sich nach einer turbulenten Saison erneut auf der Trainerbank neu aufstellen. Benfica müsste also schnell handeln, um sein Wunschziel zu überzeugen.

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